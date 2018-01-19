Akıncı Üssü davasında 29 tahliye

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada 29 tutuklu sanık tahliye edildi. Duruşma, 12 Şubat'a ertelendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Ahmet Özçetin, Akın Öztürk, Bilal Akyüz, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen ve Adnan Arıkan hakkındaki dava dosyalarının tefriki ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme talebini kabul etti.

Kayseri'den kalkış yapıp Akıncı'ya inen iki "Gören" uçağına mühimmat ya da askeri malzeme yüklenip yüklenmediğine yönelik Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, dosyanın sanıkları yönünden örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock listesi temini için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, mevcut ByLock listesinde yer alan sanıklar yönünden ise belirtilen telefon hattı ile IMEİ numaralarıyla kullanılan cep telefonlarının ve internet trafiğinin tespiti konusunda BTK'ya müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar İsmail Hakkı Özveren, Burcu Doğan, İbrahim Çalışkan, Metin Keleş, Yasin Çetin, İbrahim Yılmaz, Zafer Şinik, Sinan Sarı, Cumali Ünal, Abdullah Bingöl, Aydın Uyan, Faruk Altınok, Ümit Özdemir, Raif Fakı, Ümit İnce, Fatih Zeki Sungur, Mehmet Ateş, Erdal Ertural, Nuri Özcan, Hüseyin Görgülü, Serkan Alkaç, Mesut Üstüncan, Ali Kahrıman, Mehmet Özkul, Faruk Yayabaş, Murat Taşan, Ramazan Aytekin, İsrafil Bilir ve Faruk Yusufoğlu'nun adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam edilmek üzere 12 Şubat'a kadar ara verildi.

Muhabir: Ertuğrul Subaşı, Cemil Murat Budak



