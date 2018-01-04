'Darbenin başında Gülen, Coşkun ve 15 Temmuz'da uçan pilotlar var'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada savunma yapan sanık Öğüt, "Bu işin başında olan hain Fetullah Gülen'dir. Diğerleri de Ünsal Coşkun ve o gece uçuş yapan pilotlardır." dedi.

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski astsubay başçavuş Tamer Öğüt, olay akşamı amiri Ömer Derelioğlu'nun telefonla arayıp terör saldırısı olabileceğini belirterek, personelin hazır olması emrini verdiğini ve bir süre sonra tekrar arayarak birliğe çağırdığını beyan etti.

Mesleğinde, yapılacak operasyonlara destek amaçlı bu tür göreve çağırmaların olağan olduğunu öne süren Öğüt, kendisiyle birlikte 3 askeri daha çağırdıktan sonra Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini bildirdi.

Tabur Komutanı Murat Bolat ve diğer sıralı amirlerinin mesaide olduğunu öğrenmesi üzerine, Bolat'ın odasına gittiğini söyleyen Öğüt, Bolat'ın kendilerine, "Terörist bir saldırı var. Seferberlik ilan edildi, emirlere uymayanlar cezalandırılacak." dediğini aktardı.

Bolat'ın emriyle taarruz hangarı uçuş hattına gittiğini anlatan Öğüt, bazı helikopterlerin uçuşa hazır olduğunu, bazılarının ise uçuştan döndüğünü ifade etti. O sırada iniş yapan bir helikopterden eski binbaşı Taha Fatih Çelik ve eski yarbay İlkay Ateş'in indiğini kaydeden Öğüt, helikopterin 3 yerinden isabet almış olduğunu söyledi.

Öğüt, Ateş'in başka bir helikopterle uçmak istemesine rağmen hazır helikopter olmadığını dile getirterek bunu engellemeye çalıştığını iddia etti.

Bir süre sonra astsubaylardan birinin telefonuna gelen mesajlar üzerine kendisine, "Kobra helikopterleri halka ateş ediyor." dediğini anlatan Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz o gece helikopterleri gayri faal hale getirmedik, zaten kendileri gayri faal hale gelmişti. Biz bilgimizle o helikopterleri yeniden uçurabilirdik ama bunu yapmadık. Buradan teknisyen odasına gittik. Bir daha da uçuş hattına gitmedik. Telefondan haberleri takip etmeye başladık. Olayların terör saldırısı olmadığını öğrendik. Daha sonra tabur komutanı Murat Bolat geldi. Ne yapacağımızı sordum. 'Kendi güvenliğinizi sağlayın.' dedi. 'O zaman biz gidiyoruz.' dedim. Bolat, 'Giriş çıkış yasak, çıkmaya çalışanlara vur emri var.' dedi. Sabah saatlerinde nizamiyeye giderek Murat Yarbay'ın emri ile çıkacağız dedik ve kışladan ayrıldık."

Sanık Öğüt, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatmak için Ankara Adliyesi'ne kişisel iradesiyle gittiğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Seni bu işin içine kimler çekti?"

Öğüt, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, "Seni bu işin içine kimler çekti?" sorusuna, "Bu işin başında olan hain Fetullah Gülen'dir. Diğerleri de Ünsal Coşkun (eski Kara Havacılık Okul Komutanı) ve o gece uçuş yapan pilotlardır." cevabını verdi.

Duruşmaya, öğle arasının ardından eski yarbay Murat Bolat'ın savunmasıyla devam edilecek.

Muhabir: İsmet Karakaş