'FETÖ elebaşı karşımda olsa öldürürüm'

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunma yapan eski yüzbaşı Mehmet Emin Bayrak, 15 Temmuz 2016 akşamı televizyonda boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü ve terör saldırısı olabileceğini düşünerek iş yerine gittiğini söyledi.

Darbe girişiminden önce meydana gelen terör eylemlerinde de bu şekilde hareket ettiğini öne süren Bayrak, Jandarma Genel Komutanlığı'na giderken darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

Darbe girişimini öğrendikten sonra hiçbir olaya karışmadığını ve odasında beklediğini iddia eden Bayrak, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Trafonun arkasına saklanmış

Eski kursiyer teğmen Osman Tosun da olay günü gece eğitimi yapılacağı söylenerek Jandarma Okullar Komutanlığı'nda kalmalarının sağlandığını, gece eğitimi için yapılan içtimada da tatbikat yapılacağı söylenerek Jandarma Genel Komutanlığı'na götürüldüğünü anlattı.

Komutanlık kışlasına 22.00 sularında giriş yaptıktan sonra, "Terör saldırısı olabilir" denilerek kendisiyle birlikte gelen kursiyer teğmenlerin kışla içinde emniyet almalarının söylendiğini ifade eden Tosun, emniyet amaçlı beklemeye başladıktan bir süre sonra silah seslerini duyduklarını belirtti.

Bunun üzerine trafo arkasına geçerek gizlendiğini, daha sonra da binaya girdiğini anlatan sanık Tosun, 2-3 saat boyunca bir olaya karışmadan beklediğini ileri sürdü.

"Gece boyunca yaptığım tek şey bina içinde beklemekti. Ben herhangi bir terör örgütüne üye değilim." diyen Tosun, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tosun, babası adına kayıtlı olduğu belirtilen cep telefonu üzerinden ByLock kullandığı tespitine ilişkin ise "Ben ByLock yüklemedim de kullanmadım da." dedi.

"Darbe girişimini FETÖ yapmıştır"

Sanık Tosun, mahkeme heyetinin, "Darbe girişimini kim yaptı?" ve "FETÖ elebaşı karşında olsa ne yaparsın?" şeklindeki sorularını, "Darbe girişimini FETÖ yapmıştır. FETÖ elebaşı karşımda olsa, eğer hukuki yollar açıksa adalete teslim ederim. Yok, değilse öldürürüm." sözleriyle yanıtladı.

Savunma yapan eski üsteğmen Kadir Balcı ile eski kursiyer teğmen Mehmet Deniz de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Muhabir: İsmet Karakaş