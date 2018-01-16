Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 107 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

İSTANBUL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma bürosunca FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in sözde onursal başkanı olduğu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 117 sayfalık fezleke yazıldı.

Hazırlanan fezleke, aralarında eski milliyet yazarı Mehmet Gündem, gazeteci yazarlar Behram Kılıç, Nuh Gönültaş, Metin Yıkar ile kamuoyunda "Kemal Gülen" olarak tanınan Kevser Gülen'in de bulunduğu 107 şüpheli hakkında dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Şüphelilerin bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu, bir kısmının örgütün çatı yönetimiyle irtibatlı oldugu belirtilen fezlekede, bir kısım şüphelilerin de örgütün talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırdıklarının tespit edildiği, yönetim kurulunda ismi geçen bazı şüphelilerin de FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in onursal başkan seçilmesine bu sıfatının devamına ilişkin verilen kararda imzalarının bulunduğu aktarıldı.

Fezlekede, soruşturma dosyası konusunun, FETÖ/PDY örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle 667 sayılı KHK kapsamında kapatılmasına karar verilen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yöneticileri, üyeleri ve çalışanları hakkında olduğu belirtildi.

Vakfın kapatılmasına ilişkin 667 sayılı KHK'nın resmi gazetede yayınlandığı 23 Temmuz 2016'da yönetim kurulu üyelerinin şu anda hayatta olmayan başkan Cemal Uşşak, başkan yardımcıları Ahmet Muharrem Atlığ ve Erkam Tufan Aytav, üyeler Emine Kaplan, Mehmet Yusuf Burak, Müşerref Özer, Rıdvan Kızıltepe, Tarkan Tekten, Turgay Yavuz ve Ümit Göker isimli şahıslar olduğu ifade edilen fezlekede, vakfın faaliyetlerine son verilmeden önce Abant Platformu, Diyalog Avrasya Platformu (DA Platform), Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP), Kadın Platformu, Medialog Platform ve Araştırma Merkezi gibi platformlar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüttüğü bilgisi verildi.

Fezlekede, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kapatılmadan önce her yıl düzenli olarak Uluslararası aile konferansları, medyada kadın algısı çalıştayı, birlikte yaşama ödülleri, Antalya forum gibi faaliyetler düzenlediği, düzenlenen faaliyetlerin ise örgütün stratejisi ve çıkarları doğrultusunda ülkeyi, kamuoyunu yönlendirmek amaçlı olduğu vurgulandı.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sözde onursal başkanlığında 14 Ekim 1993 tarihinde kurulduğu bilgisi verilen fezlekede, vakfın yönetim kurulu tarafından 2014 ve 2015 yıllarında Gülen'in "Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Onursal Başkanı" sıfatının devamına oybirliği ile karar verdiği, Vakıf Yönetim Kurulu'nun 2014-2015 yıllarında almış olduğu bu iki kararda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile vakıf arasındaki irtibatı alenileştirdikleri vurgulandı.

Kaynak Holding'den vakfa nakdi bağış

Fezlekede, vakfın kapatılmasından sonra Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın düzenlediği denetim raporunda, vakfa FETÖ/PDY örgütüyle iltisakından dolayı hakkında soruşturma yürütülen ve mahkeme kararına istinaden kayyumlar tarafından yönetilen Kaynak Holding AŞ ve bağlı şirketler tarafından nakdi bağışlar yapıldığının tespit edildiği, yapılan incelemede vakfın 2012-2015 yılları gelirlerinin büyük bir kısmının bu bağışlardan oluştuğu ve yine vakıf faaliyetlerinin büyük bir kısmının bu bağışlarla finanse edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda vakfa Kaynak Holding AŞ ve bağlı şirketlerden yapılan bağış miktarının 2012-2015 yılları arasındaki toplam miktarının 4 milyon 882 bin 267 lira olduğunun tespit edildiği aktarılan fezlekede, bu bağışların vakfın ilgili yıllardaki gelirinin büyük bir kısmını oluşturduğu, söz konusu bağışların yapılmamış olması halinde vakfın 2012 yılından, kapandığı tarih olan 2016 yılına kadar büyük ölçüde gelir kaybı yaşamış olacağı ve bu tarihlerdeki faaliyetlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirememiş olacağının açık olduğu kaydedildi.

Fezlekede, MASAK tarafından araştırma konulu rapordaki tespitlere göre şüphelilerden vakfın başkanı Cemal Uşşak'a Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından "borç ödemesi" işlem açıklamaları ile 18 işlemde toplam 123 bin 142 lira para gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kamuya açık kaynaklardan yapılan araştırmada, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın FETÖ/PDY'ye yakınlığına ilişkin haberlere sıklıkla rastlandığı belirtilen fezlekede, bilinenin ötesinde vakfın parasal işlemlerinin de bulunduğu görülerek MASAK tarafından Gazeteciler Ve Yazarlar Vakfı'nın erişim sağlanabilen parasal verilerinin incelendiği bilgisi verildi.

Fezlekede, buna göre vakfın hesaplarına 2011-2016 yılları arasında 4 milyon 857 bin 735 lira tutarında havale geldiği, gelen havalelerin büyük çoğunluğunun Kaynak Holding Grup Şirketleri olarak bilinen firmalardan geldiği, vakfın hesaplarından 2011- 2016 yılları arasında 3 miyon 820 bin 820 lira tutarında havale gönderildiği, gönderilen havalelerdeki en büyük payın Cemal Uşşak'ın ortaklığı bulunan Fon Da Ajans Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de olduğu ve birtakım gerçek kişilere transferler yapıldığı anlatıldı.

Vakfın hesabına yalnızca bir kez Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 bin dolar yurt dışı döviz transferi geldiği aktarılan fezlekede, vakfın hesaplarından 2011-2015 yılları arasında 3 milyon 312 bin 986 lira karşılığındaki dövizin, büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere yurt dışına transfer edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Fezlekede, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden, vakfın kapatıldığı 23 Temmuz 2016 tarihine kadar, vakfın FETÖ/PDY organizasyonu adına basın açıklamaları yapılarak, bildiriler yayımlanarak ve toplantılar düzenlenerek, örgütün sözcüsü olarak kullanıldığı, bu doğrultuda vakfın mal varlığı ve gelirlerinin resmi senet ile belirlenmiş olan amaçlarını gerçekleştirmek yerine, örgüt faaliyetleri için kullanıldığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmış olan vakıf yöneticilerinin söz konusu fiil ve eylemleriyle vakfı, milli güvenliğe tehlike oluşturduğu ortaya çıkan FETÖ/PDY örgütünün bir parçası haline getirdikleri anlaşılmıştır."

Öte yandan fezlekede, şüphelilerden Mehmet Gündem ile firari şüpheliler Metin Yıkar ve Kevser Gülen'in ByLock kullanıcısı olduklarının tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin ayrıca FETÖ/PDY'nin tepe isimlerinden olan Abdullah Aymaz, Ali Çelik, Cevdet Türkyolu, Faruk İlk, Ekrem Dumanlı, Hamdi Akın İpek, Mustafa Özcan, Naci Tosun, Hidayet Karaca, Kudret Ünal, Mustafa Yeşil, Talip Büyük, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerle iletişim kurduğu bilgisi verildi.

Muhabir: Filiz Kınık-Ali Cevahir Aktürk