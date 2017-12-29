Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada ara karar

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmaya, 33 tutuklu sanık, üç tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların beyanlarının dinlenildiği duruşmada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 15 ve 16 Şubat tarihlerinde Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılmasına hükmetti.

Muhabir: Melike Gallenkuş,Mustafa Hatipoğlu,Hüseyin Kulaoğlu



