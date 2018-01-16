Türkiye’nin yanı başındaki terör yuvası: Afrin

Türkiye-Suriye sınırındaki Afrin’de 8-10 bin arasında terörist PYD/PKK'lı terörist barınıyor. Türkiye'nin Afrin'i hedef göstermesinin ardından teröristler, sivil yerleşimlerle hendek ve sığınaklarda gizlenmeye başladı.

ANKARA - Selen Temizer/Mohamad Misto/Levent Tok

Suriye'nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep'in Türkiye'nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Yaklaşık 2 bin 290 kilometrekarelik alan üzerine kurulu ilçenin merkezinde, iç savaştan önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu. Yerel kaynaklar, 2012'den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor.

Doğusunda Arap çoğunluğun yaşadığı ancak terör örgütü PYD/PKK’nın işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi ve muhaliflerin kontrolündeki Azez yer alıyor. Güneyinde de muhaliflerin hakimiyetindeki İdlib bulunuyor.

İlçe, güneydoğu ucundan ise Esed rejim güçlerine bitişik durumda.

İdlib ile Azez arasında

Afrin, muhaliflerin kalesi İdlib ile Halep'in kuzeybatısında, Türkiye sınırında kontrol ettikleri Azez ilçesinin arasında kalmasıyla önem taşıyor.

PKK’nın Afrin ile Aynularab’ı birleştirerek, terör koridorunu Türkiye sınırı boyunca yayabilme hedefi için Azez'i de ele geçirmesi gerekiyor.

Örgüt zaman zaman, Afrin'den Azez'e, ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı Azez - Halep - Cerablus üçgenine baskı yapıyor. Azez'deki siviller, sık sık PYD/PKK'nın Afrin'den havan topu saldırılarına maruz kalıyor.

PYD/PKK'nın ilk yuvası

Hafız Esed iktidarında, diğer Kürt siyasi hareketler, Haseke ve civarında örgütlenirken, elebaşı Abdullah Öcalan Afrin'i hedef seçmişti.

İlçede, PKK'nın mali desteğiyle, özellikle zeytin, zeytinyağı sektörlerinde birçok ticari müessese ve imalathane kurulmuştu.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmadan devretmesiyle, PYD/PKK’nın ilk toprak kazanımları arasında yer aldı ve Kandil Dağı'ndan sonraki yuvası oldu.

Suriye'de rejim karşıtı halk hareketlerinin başladığı 2011 yılı ve ardından gelen iç savaş döneminde, Afrin terör örgütü PYD/PKK'nın en fazla yuvalandığı sahalardan oldu.

Örgüt, Afrin'de, Haseke'nin Amude ve Halep'in Aynularab (Kobani) ilçeleriyle, Ocak 2014'te özerk yönetim ilan etti ve "kanton" ismini verdi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, halihazırda Afrin'de 8-10 bin PYD/PKK'lı terörist barınıyor. İlçede ABD askeri bulunmazken, yüz civarı Rus askeri polisi Afrin’in batı kesimindeki Tel Rıfat, Tel Acar, Kefer Cenne ve Minniğ havaalanı bölgelerinde konuşlu durumda.

Afrin'deki terör örgütü varlığı, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın taktik destekleri ile Fırat Nehri'nin doğusunda ABD'nin yardımları sayesinde zaman içinde daha da güçlendi.

Teröristlere doğal koruma

Güney ve doğudan muhaliflerin kuşatmasında kalmasına rağmen dört yanı kara ile çevrili Afrin'in dağlık coğrafyası, PYD/PKK’ya doğal koruma sağlıyor.

İlçedeki vadide bulunan meyve bahçeleri, üzüm bağları ve zeytinlikler ile kısmen tarım arazileri ve 1980-90'lardan kurulan sanayi altyapısı da örgütün kendi kendine yetebilmesine neden oluyor.

Afrin'deki sanayi ve ticaret altyapısı, terör örgütünün ilçede tutunabilmesinin önemli sebebi.

Amanoslar'a açılan kapı

Hatay'ın Amanos dağlarına açılan ilçe, PYD/PKK’nın sınırdan militan, silah ve mühimmat sızdırarak, Türkiye'deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında.

Güvenlik kaynakları, Afrin'den Amanoslar'a sızdırılanlar arasında tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatların yer aldığını ifade ediyor.

Örgütün bu silah ve mühimmatları, özellikle Ekim 2015'ten itibaren Esed rejiminin yardımıyla edindiği biliniyor.

Bu tarihten itibaren PYD'nin, ana gövdesi PKK'ya da silah ve mühimmat aktarımının arttığı görülüyor.

Örgütün silah yuvası

ABD'nin Nisan 2016'dan bu yana ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'ye sevk ettiği askeri yardımlar da belli ölçüde örgüt militanlarınca Afrin'e ulaştırılıyor.

Bu yardımlar kapsamında Javelin anti-tank sistemleri, ısı güdümlü roketatar ve çok namlulu roket rampalarının Esed rejimi aracılığı ile Afrin’e taşındığı iddia ediliyor.

Afrin'de genel olarak M16 Amerikan piyade tüfeği ile donatılan teröristler, aynı zamanda kaleşnikof, doçka, çeşitli ebatlarda (60, 80 ve 120 milimetre) havan, çeşitli roketatar, top ve az sayıda tanka sahip.

Geçen hafta içinde ise bazı Suriyeli kaynaklar ABD’nin terör örgütüne Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere omuzdan atılan hava savunma füzelerinden verdiğini öne sürmüştü.

Ayrıca birkaç ay önce ABD'nin Rümeylan hava üssüne gönderdiği 40'a yakın ısı güdümlü uçaksavarın bir kısmı Afrin'e yollandı.

Sivillere zulmün adresi

Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı. Halihazırda Afrin'in yüzde 60'ı Arap nüfustan oluşuyor.

Bunun haricinde PYD/PKK, ilçenin doğusunda Arap ve Türkmenlerin yaşadığı birçok yerleşimi işgal ediyor.

Afrin'i Aynularab ile birleştirme hedefindeki örgüt, Azez'e doğru yayılmış durumda. PYD/PKK, Afrin'in doğusundaki Deyr Cemal, Meryemeyn, Malikiye, Ziyara, Ayn Dakna, Şeyh İsa beldeleri, Şehba bölgesi ile Tel Rıfat ilçesini kontrolünde tutuyor.

Afrin, PYD/PKK'nın işgal ettiği diğer yerleşimlere kıyasla en sıkı kontrol ettiği, sivillere en büyük zulmü yaptığı ilçe.

PYD/PKK, ilçedeki Arap çoğunluğu ve Kürt sivilleri, keyfi tutuklama, zorla silah altına alma, esnaftan haraç alma gibi uygulamalara tabi tutuyor.

Örgüt, kendisine muhalif herhangi bir siyasi parti ya da sivil toplum örgütü kurulmasına da kesin şekilde izin vermiyor.

Silah zoruyla susturduğu muhalefet içerisinde kendisine boyun eğmeyen Abdurrahman Abo ve İdris Ali gibi isimler cezaevinde tutuluyor.

Örgüt son bir yıldır alarmda

2017 yılının başında Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesini takiben Türkiye’nin Afrin ile Münbiç'i hedef göstermesi, PYD/PKK'da büyük panik yarattı.

Terör örgütü militanlarını gizlemek için Afrin’i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi.

PYD/PKK'lı teröristler ayrıca örgütün askeri noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti.

ABD'nin donattığı teröristlerden takviye

PYD/PKK'nın genelde Haseke, Rakka ve Deyrizor'daki operasyonlarında kullandığı HAT ve YAT isimli sözde anti terör birlikleri, eğitimlerinin bir kısmını Afrin'de alıyor.

Terör örgütünün propaganda araçlarında çok kez yer alan Afrin’deki HAT ve YAT'ın sözde mezuniyet törenlerinde terör örgütü elebaşının fotoğrafları da yer alıyor.

Pentagon, CIA ve Kandil Dağı'ndan gelen örgüt elebaşlarının da eğitim verdiği terör birliklerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığı iddia ediliyor.

Yaklaşık 15 gün önce ABD'nin donattığı 50 HAT unsuru, Afrin'e intikal ederken, önceki gün de Münbiç'ten 100 terörist Afrin'e geçti.

Bu geçiş, Münbiç'in güneyindeki Esed rejimi noktalarından gerçekleşiyor.

PYD/PKK'nın geçen yıl boyunca Afrin'deki genç kız ve erkekleri zorla silah altına alması da ilçedeki terörist sayısının 10 bine yaklaşmasına neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen cumartesi yoğunlaşan topçu atışlarının ardından terör örgütü, şehir dışındaki kamplarının bir kısmını boşaltıp hendeklere ve şehir içi gizli kamplara yerleşmeye özen gösterdi.

Bu gizli kamplar ayrıca silah depoları olarak kullanılıyor.