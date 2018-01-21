All-Star 2018'in kazananı Asya Karması oldu

Fotoğraf: AA/Elif Öztürk

İSTANBUL

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 151-142 yendi.

Müsabakada Asya Karması'nın başantrenörlüğünü Eskişehir Basket'in çalıştırıcısı Josep Maria Berrocal yaparken, Avrupa Karması'nın başında Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt yer aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Avrupa Karması, McCollum'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla oyuna ağırlığını koydu. İki takımın da rahat şekilde skor bulduğu ilk periyot, 37-32 Avrupa Karması'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Asya Karması, Curtis Ayres ile sayı üretirken, Avrupa Karması dış atışlarda Göksenin Köksal ve pota altında Ege Arar ile bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra Fall ve Metecan Birsen ile pota altını iyi kullanan Asya Karması farkı kapattı ve maçın ilk yarısı 70-70 berabere bitti.

Üçüncü periyotta Johnson, Walker ve Buva'nın basketleriyle tekrar öne geçen Avrupa Karması karşısında Asya Karması, Barış Ermiş ve Fall ile skor buldu. Avrupa Karması, son bölümde Walker'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle son periyoda 118-108 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Asya Karması, Datome'nin üç sayılık basketiyle 35. dakikada 131-128 öne geçti. Avrupa Karması, Walker ve Göksenin Köksal ile skoru lehine çevirmeye çalışırken, Curtis Ayres ve Barış Ermiş ile sayı üretmeye devam eden Asya Karması, müsabakayı 151-142 kazandı.

Kaşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, maçın en değerli oyuncusu seçilen Barış Ermiş'e ödülünü verdi.

Basketbolseverlerden yoğun ilgi

Basketbolseverler, Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen dolduran basketbolseverler, organizasyonda gerçekleştirilen yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Organizasyonda şarkıcı Murat Boz konser verirken, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da birer gösteri yaptı.

Yetenek Yarışması'nı TOFAŞ'tan Yiğit Arslan kazandı

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu kapsamında düzenlenen Leaseplan Yetenek Yarışması'nda TOFAŞ'tan Yiğit Arslan birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Gaziantep Basketbol'dan Can Uğur Öğüt, Galatasaray Odeabank'tan Ege Arar, Darüşşafaka'dan Emircan Koşut, Banvit'ten Erkin Şenel, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Moustapha Fall ile TOFAŞ'tan Yiğit Arslan mücadele etti.

Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Erkin Şenel ve Yiğit Arslan finale yükseldi. Geçen yılki organizasyonu da ilk sırada bitiren Yiğit Arslan, final aşamasında parkuru 31 saniyede tamamlayarak üstü üste ikinci kez yetenek yarışmasını kazandı.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister ile Leaseplan Genel Müdürü Türkay Oktay, Yiğit Arslan'a 10 bin liralık hediye çekini verdi.

3 Sayı Yarışması'nda Trabzonspor'dan Heslip birinci oldu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu kapsamında düzenlenen ING Bank 3 Sayı Yarışması'nı Trabzonspor'dan Brady Heslip kazandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda Heslip'in yanı sıra Fenerbahçe Doğuş'tan Melih Mahmutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Ryan Toolson, Pınar Karşıyaka'dan Scott Wood, Beşiktaş Sompo Japan'dan Sertaç Şanlı ile Eskişehir Basket'ten Jimmy Baron mücadele etti.

Basketbolcular, belirlenen sürede 5 farklı noktadan beşer üç sayılık atış kullanırken, ilk turda en fazla isabeti bulan Brady Heslip ile Scott Wood finale yükseldi. Final etabında daha fazla isabet bulan Heslip, ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda birinci oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde Kanadalı oyuncuya 10 bin liralık hediye çeki verildi.

Smaç Yarışması'nı Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim kazandı

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu kapsamında düzenlenen Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim birinci oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda smaç yarışmasında Banvit'ten Adonis Thomas, Trabzonspor'dan Chris Obekpa, Yeşilgiresun Belediyespor'dan Erkan Yılmaz, Beşiktaş Sompo Japan'dan Josh Adams, Muratbey Uşak'tan Richard Solomon ile Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim mücadele etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, basketbol yazarı İsmet Badem ile şarkıcılar Murat Boz ve Soner Sarıkabadayı'nın jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Onuralp Bitim ile Josh Adams finale yükseldi.

Final etabında Onuralp Bitim, smaçlarıyla jüriden daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.

Düzenlenen törende Ömer Onan ve Özcan Tahincioğlu; Onuralp Bitim ve yarışmaya katılan diğer basketbolculara çeşitli hediyeler verdi.

Muhabir: Ercan Çakar