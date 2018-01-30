Beşiktaş Sompo Japan 10. galibiyetini aldı

İSTANBUL
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'nın Telekom Baskets takımını 95-79 yendi.
Bu sonuçla, siyah-beyazlılar gruptaki 10. galibiyetini alırken, Telekom Baskets sahadan 9. kez mağlup ayrıldı.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 4. dakikasını Telekom Baskets, 8-6 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, hücumda tempoyu yakalayamazken konuk ekip, Mayo'nun art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle ilk çeyreği 19-16 üstünlükle tamamladı.
İkinci periyotta Strawberry, Diebler ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle hücumda ritmini bulan siyah-beyazlılar, 15. dakikayı 31-25 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, Telekom Baskets karşısında soyunma odasına da 39-37 önde gitti.
İkinci yarıya Adams ve Diebler'in dış atışlarıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibi önünde 27. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 59-49. Kenan Sipahi ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü periyodu 66-56 önde bitirdi.
İki takım son periyoda kolay sayılar bularak başladı. Beşiktaş Sompo Japan; Clark, Strawberry ve Adams'ın sayılarıyla 37. dakikaya 85-73 önde girdi. Karşılaşmanın sonlarına doğru farkı iyice açan siyah-beyazlılar, Telekom Baskets'i 95-79 mağlup etti.
Muhabir: Metin Arslancan