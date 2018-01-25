Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka geceyi galibiyetle kapattı

BERLİN
Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımını 79-66 yendi.
Berlin'de Mercedes Benz Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan Alba Berlin, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte hücumda etkili olan yeşil-siyahlılar farkı kapatarak soyunma odasına 40-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı artırarak skoru 57-47'ye getiren Darüşşafaka, dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan 79-66 galip ayrıldı.
Konuk ekipte on sekizer sayıyla Muhammed Baygül ve Howard Sant-Ross, Alba Berlin'de ise 15 sayı ile Luke Sikma takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
Türk temsilcisi gruptaki 4 maçtan da galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank'tan ikinci galibiyet
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 4. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibini 87-76 yendi.
Gran Canaria Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen Galatasaray Odeabank, devreyi de 40-39 üstün tamamladı.
Galatasaray Odeabank üçüncü periyodu 62-57 geride kapatsa da salondan 11 sayı farkla 87-76 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ilk galibiyetini aldı. Herbalife Gran Canaria ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Muhabir: Erbil Başay,Serhat Bağbars