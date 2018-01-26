Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Onan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkılmasıyla ilgili olarak, "Biz, bu kadar büyük bir araziyi yalnızca salon olarak değil basketbol merkezi olarak da değerlendirmek istedik." dedi.

İSTANBUL - SÜHA GÜR

Türk sporuna 29 yıl hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkım işlemine devam ediliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı ve sonrasındaki süreç hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine güzel bir tesis yapacaklarını belirten Onan, "Abdi İpekçi Spor Salonu, Türk basketboluna çok uzun süre hizmet etti ve eskidi, yatırım yapılması gerekiyordu. Biz, bu kadar büyük bir araziyi yalnızca salon olarak değil, basketbol merkezi olarak da değerlendirmek istedik. Çok daha güzel bir salon olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tesisin İstanbul'da basketbolun merkezi olacağını vurgulayan Onan, "Tesisin içinde 5-6 tane yan yana altyapı salonu olacak. Bunların içinde de 500 ila 700 kişilik tribünler bulunacak. Bütün İstanbul'un altyapı maçları burada oynanacak. Ayrıca burası A Milli Basketbol Takımı'nın kamp merkezi ve otel olacak. Biz altyapılarımızın hepsini çeşitli şehirlere kamplara gönderiyorduk, artık hepsi burada kamp yapacak." diye konuştu.

Federasyon binasının yanı sıra düzenlenecek özel turnuvalar ile hakem ve antrenör eğitimlerinin de bu tesiste gerçekleştirileceğini aktaran Onan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müthiş bir proje yapıyoruz. Tüm basketbolun altyapısına destek olacak. Proje başlıyor, çok yakında tanıtımını da gerçekleştireceğiz. Bu ilk adım, bütün alanı değerlendirip müthiş bir tesis yapacağız. Milli takım da maçlarını isterse burada oynayacak. Galatasaray ve Anadolu Efes daha önce nasıl Abdi İpekçi'de oynuyorlarsa burada oynamak istemeleri halinde devam edebilecekler."

Muhabir: Süha Gür



