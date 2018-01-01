Yılbaşı dolayısıyla denizlerde tedbirler alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde 54 gemi ve bot ile yılbaşı kutlamalarının sorunsuz geçmesi amacıyla görev yapıyor.

ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde 54 gemi ve bot ile yılbaşı kutlamalarının sorunsuz geçmesi amacıyla görev yapıyor.

Alınan bilgiye göre, yılbaşında güvenliği sağlamak üzere Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege'de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 54 gemi ve bot görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma ve Harekat Merkezinden görevdeki gemi ve botlardan telsizle anlık bağlantı kurulup son durum hakkında bilgi alınıyor.

Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay'ın başkanlık ettiği harekat merkezinde 8 personel, 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Gelişmelere bağlı olarak risk bölgelerinde yeni görevlendirmeler yapılıyor.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında da yılbaşı kutlamaları dolayısıyla ilave tedbirler alındığı öğrenildi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici