BMGK, yarın Filistin konusunu görüşmek için toplanıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yarın "olağan" bir oturum düzenleyerek Filistin meselesini görüşeceğini belirtti.

RAMALLAH

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturumun, Filistin tarafından Kuveyt aracılığıyla iletilen talep üzerine düzenleneceğini söyledi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da "Filistin'in Sesi" radyosuna bugün yaptığı açıklamada, oturumun, BMGK üyelerine BM kararlarının uygulanması konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak için yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından barış görüşmeleri için alternatif başka bir ara bulucu bulma gayretleri çerçevesinde söz konusu adımların atıldığı belirtiliyor.

Muhabir: Hacer Başer