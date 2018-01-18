FKÖ'den AB'ye UNRWA'ya destek çağrısı

RAMALLAH

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerine ABD'nin yardımlarında kısıtlamaya gideceğini duyurduğu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek vermeleri çağrısında bulundu.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ureykat'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin yardımlarında kısıtlamaya gitmesinin bölgede "umutsuzluk ve radikalliği" tırmandıracağı uyarısında bulunan FKÖ Genel Sekreteri, AB üyesi ülkelerin temsilcilerinden UNRWA'ya destek vermelerini istedi.

AB ülkelerini "barışı ve uluslararası hukukun ilkelerini korumak için etkin siyasi programlar oluşturmaya" davet eden Ureykat, AB'nin iki devletli çözüme ilişkin tavrının lafta kalmayarak vakıaya dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert salı günü yaptığı açıklamada, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını ifade etmişti.

UNRWA, ABD'nin yapacağı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararı nedeniyle hizmetlerinden faydalanan milyonlarca Filistinlinin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını duyurmuştu. UNRWA Komiseri Pierre Krahenbühl, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin yardımlarını kesmesi, Gazze, Batı Şeria, Suriye, Lübnan ve Ürdün'deki acil gıda ve diğer yardımlara ihtiyacı olan milyonlarca Filistinli mültecinin güven ve onurunu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Bunu sırasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Muhabir: Eshat Fırat