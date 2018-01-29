Mısır'da Sisi'ye 'Sisi yanlısı' rakip

Mısır'da adaylık başvuru süresinin bitimine saatler kala Cumhurbaşkanı Sisi'nin karşısına "Sisi yanlısı" bir rakip çıktı.

Fotoğraf: AA/Fared Kotb

KAHİRE

Mısır'da mart ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuru süresinin bitimine saatler kala Yarın Partisi (liberal) Genel Başkanı Musa Mustafa Musa adaylık müracaatında bulundu.

Mısır'ın devlet gazetelerinden "Ahram"ın haberine göre, Yarın Partisi Genel Başkanı Musa, Milli Seçim Kurulu'na (MSK) adaylık başvurusunda bulundu. Musa'nın müracaatının MSK tarafından kabul edildiği belirtildi.

Öte yandan MSK'dan yapılan açıklamada da "adayların müracaat kabul işlemlerinin bugün sona erdiği ve 31 Ocak Çarşamba günü adayların kamuoyuna duyurulacağı" kaydedildi.

Resmi Facebook sayfasında 23 Ocak tarihli paylaşımında "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi desteklediğini" duyuran Musa'nın, başvuru süresinin bitimine saatler kala yaptığı adaylık müracaatının kabul edilmesi dikkati çekti.

Liberal eğilimli "Yarın Partisi"

Yarın Partisi, 2005'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüsnü Mübarek'in karşısında rakip olan liberal lider Eymen Nur tarafından 2004 yılında kuruldu.

Eylül 2005'te Eymen Nur ile yardımcısı Musa Mustafa Musa arasında yaşanan görüş ayrılığı sonrasında Mısır Partiler Kurulu'nun parti başkanı olarak Musa'yı tanımasının ardından Nur "Devrimin Yarını" adında yeni bir parti kurmuştu.

Sisi'nin ilk turda kazanması bekleniyor

Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için yurt dışında yaşayan seçmenler 16-17-18 Mart, ülkedeki seçmenler ise 26- 27-28 Mart 2018 tarihlerinde sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sisi'nin ilk turda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Muhabir: Aydoğan Kalabalık