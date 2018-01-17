Yahudi yerleşimcilerden İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın

KUDÜS

İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs basına yaptığı açıklamada "İsrail koruması altındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin Megaribe Kapısı'ndan Aksa'ya girdiğini" belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin Aksa'nın avlusunda aleni bir şekilde dini ritüellerini yerine getirdiğini söyleyen Dibs, onları korumak üzere gelen İsrailli asker sayısının çokluğuna dikkati çekti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Muhabir: Hamdi Yıldız