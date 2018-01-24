'AB verilen sözleri yerine getirmeli'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan sığınmacı mutabakatı hakkında, "AB ile yapılan anlaşma hızlı bir şekilde yerine getirilmeli ve söz verilen rakamlar acil bir şekilde karşılanmalıdır." dedi.

BRÜKSEL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2016 yılında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında imzalanan sığınmacı mutabakatı hakkında, "AB ile yapılan anlaşma hızlı bir şekilde yerine getirilmeli ve söz verilen rakamlar acil bir şekilde karşılanmalıdır." dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) "Avrupa Göç Gündemi" konulu Parlamentolararası Komite Toplantısı'nda bir konuşma yapan Şahin, göçün kısa sürede yönetilmesinde başarı sağlayan Gaziantep modeli hakkında bilgi verdi.

Gaziantep'in antik kentleri ve gastronomisiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer aldığını hatırlatan Şahin, coğrafi konumu nedeniyle son 7 yıldır şehrin sığınmacı akını nedeniyle büyük bir yükü kaldırdığını kaydetti.

Şahin, 2011 yılında Suriye'de başlayan savaşın ardından sığınmacılar arasındaki hayat kaybını engellemek için Türkiye'nin insani temellere dayanan açık kapı politikasıyla sığınmacı akınını en az zararla nasıl yönetebileceğine odaklandığını belirtti.

"AB söz verilen rakamları yerine getirmeli"

Türkiye'nin yıllardır ağır bir yükü taşıdığını hatırlatan Şahin, bu çerçevede bütçe yönetiminin önemini vurguladı.

Şahin, "AB ile yapılan anlaşmanın hızlı bir şekilde yerine getirilmesini ve rakamlarla ilgili verilen sözlerin acil bir şekilde tutulması gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Sığınmacılara yönelik entegrasyon politikalarının sürdürülebilirliği açısından verilen sözlerinin tutulmasının gerekli olduğunu aktaran Şahin, "Bir an önce herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Temel felsefe birlikte yaşamak"

Gaziantep'te belediye başkanlığını devraldıktan sonra dünyadaki göç politikalarını da inceleyerek hızlı bir acil eylem planı çıkardıklarını anlatan Şahin, bu çerçevede orta ve uzun vade planlaması yaptıklarını dile getirdi.

Şahin, "Buradaki temel felsefemiz ve modelimiz birlikte yaşamak, çalışmak, eğitim ve hayatı birlikte paylaşmaktır." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sığınmacı çoçuklara eğitim sağlamak için okul açmak zorunda kaldığını aktaran Şahin, "Yoksa bir nesil kaybedecektik. Bu çocuklar belki de bir terör örgütü DEAŞ, PKK'nın bir üyesi olarak karşımıza çıkacaktı. Bu çocukları 7 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi olarak fonluyor ve eğitim hayatına devam ettiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin göçle gelenlerin en iyi şekilde uyumunu sağlamak için araştırma merkezi de kurduğunu ifade eden Şahin, bütün sosyal destek politikalarına Suriyeli mülteci kadın ve çocukları özellikle dahil ettiklerini vurguladı.

Şahin, "Çocuk ve kadınların dışlamış olsaydık bu gettolaşmayı, radikalizmi, ırkçılığı ve terörizmin altyapısını oluşturacaktı." diye konuştu.

AP ve AB'nin kuruluş felsefesinin temelinde çocuk, engelli ve kadın haklarının bulunduğunu hatırlatan Şahin, "Şimdi bu kuruluş felsefesinde yalnızca Avrupa kıtası için değil, Avrupa’da doğan bir çocuk için ne düşünüyorsa parlamento, Asya'daki, Ortadoğu'daki bir çocuk için de aynı bakış açısını hissettiği zaman biz bu sorunları çok daha hızlı çözeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Suriyeli çocukların okullaşma oranı arttı"

Şahin, 4 yıl önce şehirdeki 18 yaş altı 107 bin çocuğun sadece 3 bini eğitim alırken bu sayının Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar sonucu 67 bine çıktığını belirterek, "Bir çocuğu bile kaybedemeyiz, aldığımız her kararla bir kayıp nesil olmasın ve bu çocuklar sistemin içine dahil olsun diye eğitimde çok önemli çalışmalar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Şerife Çetin