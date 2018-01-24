WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ve Rusya'nın açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, Rusya'nın "ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği" yönündeki sözlerinin gündeme getirilmesi üzerine, "Rusya'nın açıklamaları sadece yardımcı olmamakla kalmıyor, aynı zamanda propaganda. İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun operasyona ilişkin "çok ciddi ve açık" görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Nauert, "Çok ciddi kaygılarımız var. Bu süre içerisinde yapılan üç telefon görüşmesi de bunun kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Nauert, Afrin'in daha önceden "istikrarlı sayılabilecek" bir bölge olduğunu savunarak "Şu anda istikrarlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Çok ciddi kaygılarımız var. Herkesin DEAŞ'a yönelmesi gerekiyor. Hedefimizden DEAŞ'ı alıp Kürtleri koymak çok büyük bir problem." iddiasında bulundu.

Sözcü ayrıca Afrin konusunun Tillerson'ın ajandasının en önemli konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bu konuda iletişim halindeyiz." dedi.

'Doğu Guta'daki saldırıdan elbette Rusya sorumludur'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Doğu Guta'daki saldırıyı her kim gerçekleştirmişse gerçekleştirsin, Rusya elbette ki sorumludur." dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Paris'te yaptığı açıklamada, Suriye'de rejim güçleri tarafından Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısından dolayı Rusya'yı sorumlu tutmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Doğu Guta'da düzenlenen son saldırı Beşşar Esed'in kimyasal saldırılarını devam ettirdiğine dair ciddi bir endişe doğuruyor." ifadesini kullanan Sözcü Nauert, "Doğu Guta'daki saldırıyı her kim gerçekleştirmişse gerçekleştirsin, Rusya elbette ki sorumludur ve sayısız Suriyeli, Rusya'nın Suriye'ye müdahil olması sonrasında kimyasal silahlarla yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Nauert, "Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını çözemedi." dedi.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari