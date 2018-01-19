'ABD hükümetinin kapanma ihtimali yüzde 50-60'a yükseldi'

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, ABD federal hükümetinin bu gece bütçe yetersizliği nedeniyle geçici olarak "kapanma" ihtimalinin yüzde 50-60’a yükseldiğini ve bundan Demokratların sorumlu olduğunu söyledi.

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, federal hükümetin son geçici bütçenin süresinin bu gece yerel saatle 00.00’da bitmesinin ardından geçici olarak kapanmaması için Demokratlara yönelik baskıyı artırdı.

Bu çerçevede, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney ve Beyaz Saray Yasama İlişkileri Direktörü Mark Short, Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

Demokrat senatörlerin, dün gece Temsilciler Meclisi’nden geçen dördüncü geçici bütçe tasarısına, ülkeye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programının kalıcı hale getirmediği için karşı çıktıklarını hatırlatan Mulvaney, hükümetin "kapanma" ihtimalinin yüzde 50-60’a yükseldiğini kaydetti.

Mulvaney, Demokratların siyasi çıkarları için hükümetin kapanmasını istediklerini öne sürerken, "DACA’yı bu hafta ele almak için hiçbir neden yok. DACA 5 Mart’a kadar geçerliliğini yitirmiyor. Şu anki çıkmaz, Chuck Schumer liderliğindeki Demokratların sadece Trump’ın sorumlu tutulması için hükümeti kapatmak istemelerinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin, Demokratları suçlamasının ardında Cumhuriyetçilerin bütçe tasarısını Senato'dan geçirmek için gerekli olan 60 "evet" oya sahip olmaması yatıyor. 100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor.

Öte yandan, Demokrat senatörler, hem Kongre’yi hem Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olacağını belirtiyor.

Tasarının, Senatodan en geç bu gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmemesi halinde 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet, bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak.

24 milyar dolara mal olmuştu

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.

Muhabir: Gülbin Yıldırım