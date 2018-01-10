ABD, İran kararını cuma günü verecek

WASHINGTON

ABD'nin, İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin kararı cuma günü vereceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Bir soru üzerine Goldstein, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın devam edip etmeyeceği konusunda, "Kararın cuma günü verileceğini bekliyoruz. Konuya ilişkin tartışma devam ediyor." dedi.

Goldstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis ile bu hafta içerisinde bir araya geleceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, cuma günü AP haber ajansına verdiği mülakatta, "Anlaşmayı ya düzelteceğiz ya da iptal edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari