ABD, Trump hakkındaki 'yasak ilişki' iddiasını tartışıyor

ABD Başkanı Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "susması" karşılığında 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmüyor

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2006 yılında bir kadınla "yasak ilişki" yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, yeniden Amerikan kamuoyunun gündemine geldi.

Yaklaşık bir yıl önce başkanlık koltuğuna oturan eski TV şovmeni ve emlak milyarderi Trump hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Amerikan kamuoyunun gündemine düşen son iddiaya göre 2006 yılında Trump, şimdiki eşi Melania Trump ile ilk çocuklarının doğumundan birkaç ay sonra Stephanie Clifford adlı bir kadınla "yasak ilişki" yaşadı.

"Susması" için 130 bin dolar ödendi iddiası

Aynı iddiaya göre 8 Kasım 2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinden bir ay önce Trump'ın avukatı Michael Cohen, Clifford'a "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptı.

İddialar Amerikan medyasının gündeminden düşmezken, Trump'ın kendisi, avukatı Cohen ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yünündeki iddiaların tümünü reddetti.

Trump'ın avukatı 10 Ocak'ta, Clifford'ın imzasının olduğu ve "Trump'la ilişki iddialarının reddedildiği" bir mektubu açıklarken, söz konusu mektuptan kısa bir süre sonra "In Touch" adlı haftalık dergiye röportaj veren Clifford ise "Trump'la 2006 yılında ilişki iddialarının doğru olduğunu" söyledi.

Öte yandan Amerikan medyasında, Trump'ın Davos seyahatine katılmaktan son anda vazgeçen eşi Melania Trump'ın Clifford iddiasına çok öfkelendiği ve bu sebeple Davos yerine hafta sonu tatilini geçirmeye Florida'ya gittiği iddia edilmişti.

Cinsel taciz iddiaları

Clifford ile ilgili iddialar gündemi meşgul ederken, Trump hakkında son bir yılda Amerikan kamuoyuna yansımış 20'ye yakın cinsel taciz iddiası da yeniden tartışılmaya başladı.

Farklı yıllarda Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne süren kadınlar, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda yaşadıklarını anlattılar.

Bunlar arasında, 1997 yılında Trump'a karşı "tecavüz girişimi" iddiasıyla dava açan Jill Harth, 2007 yılındaki olayın ardından Trump'a karşı geçen yıl "aşağılama" davası açan Summer Zervos gibi isimler öne çıkarken, Lisa Boyne 1996 yılında, Cathy Heller ve Temple Taggart 1997 yılında, Melinda McGillivray de 2003 yılında Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

BM Daimi Temsilcisi Haley ile ilişki iddiası

Diğer yandan Trump ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley arasında da bir ilişki olduğu iddiası, geçen hafta ABD kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı "Gazap ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitapla en çok satanlar listesinin başında bulunan Michael Wolff, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla yasak ilişkisinin olduğunu anlayacaklarını ileri sürmüştü.

Söz konusu iddia tartışılırken bu kişinin, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley veya Trump'ın İletişim Direktörü Hope Hicks olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmiş; Haley ise iddiaları "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Özellikle Rusya soruşturması kapsamında zor günler geçiren Trump'ın, aynı zamanda hakkında çıkan yasak ilişki ve cinsel taciz iddialarıyla kamuoyundaki desteğini biraz daha kaybedebileceği belirtiliyor.

Muhabir: Hakan Çopur