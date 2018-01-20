ABD'de Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü'

WASHINGTON

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü", Başkan Donald Trump karşıtı gösteriye dönüştü.

Ülkenin birçok farklı kentinde düzenlenen "Kadınlar Yürüyüşü"nün Washington'daki organizasyonuna on binlerce kişi katıldı.

ABD Kongresi ve Abraham Lincoln Anıtı arasındaki bölgede bir araya gelen on binlerce gösterici, Trump karşıtı sloganlar attı.

Gösteriye çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu lideri katıldı.

Geçen yıl da Başkan Trump'ın yemin töreninin ardından "Kadınlar Yürüyüşü" düzenlenmiş ve gösterilere dünyanın birçok bölgesinden destek gelmişti. Washington ve ABD'nin çeşitli kentlerindeki yürüyüşlerin yanı sıra Kenya, Gana, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Yunanistan'da da yürüyüşler düzenlenmişti.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari