ABD'den Afrin için 'PKK' itirafı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

Günlük basın brifinginde Sözcü Nauert, Afrin operasyonu ve Türkiye'nin bölgedeki adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zaman dile getirdikleri "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." yorumunu yaptı.

Afrin'de görece olarak "istikrar olduğunu" ve şu anda yerel halkın bölgeden kaçmaya başladığını savunan Nauert, bölgedeki gerginliğin düşmesini istediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de "bölgedeki tansiyonun azalması" konusunun konuşulduğunu vurgulayan Nauert, Suriye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini ve ülkenin kuzeybatısında yeni bir sorun alanının ortaya çıkmasını istemediklerini dile getirdi.

'Türkiye ile gerginlik istemiyoruz'

Nauert, Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklama da ise hem diplomatik olarak hem de askeri anlamda Türkiye ile konuştuklarını vurgulayarak, "Başkan (Donald) Trump'ın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile (Rex) Tillerson'un (Mevlüt) Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." diye konuştu.

"Menbiç'ten Amerikalıları çıkarıyor musunuz" şeklindeki soruya karşılık ise Nauert, Savunma Bakanlığı adına konuşamayacağını fakat Dışişleri Bakanlığına ait herhangi bir çalışanın bölgeden ayrıldığına dair kendisine bir bilgi verilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'ın yayınladığı basın açıklamasına da değinen Nauert, "Bizim açıklamamız belirli ve çok detaylıydı. Başkan (Trump) ve Dışişleri Bakanının (Tillerson) Afrin konusunda duyduğu derin kaygıları gösterdi." dedi.

Beyaz Saray'ın Erdoğan ile Trump arasında dün akşam yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklaması, ABD tarafının görüşmenin içeriğini kamuoyuna doğru şekilde aktarmadığı yönünde eleştirilere sebep olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Beyaz Saray'ın yazılı açıklaması içerisindeki birçok noktanın görüşmede gündeme gelmediğini belirtmişti.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

