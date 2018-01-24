ABD'nin 'Tatil Sezonu' döneminde perakende satışlar rekor kırdı

ABD'de geçen yılın kasım-aralık döneminde perakende satışlar, yüzde 5,5 artışla 691,9 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

NEW YORK-Övünç Kutlu

ABD'de kasım ile aralık aylarını kapsayan ve "Tatil Sezonu (Holiday Season)" olarak adlandırılan dönemde perakende satışlar 2017'de rekor kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de her yıl 1 Kasım'da başlayan, kasım ayının 4'üncü perşembesi "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Kara Cuma (Black Friday)", ülke genelindeki küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)" ve "Cyber Monday (Siber Pazartesi)" ile devam ederek "Noel'i (Christmas)" kapsayan ve 31 Aralık'taki "Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve)" ile sona eren dönemde ülkenin perakende satışlarında geçen yıl rekor kırıldı.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, 2017'nin söz konusu döneminde ülkede perakende satışlar, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 691,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

NRF'nin 2017 "Tatil Sezonu" perakende satışları beklentisi yaklaşık 680 milyar dolar olurken, söz konusu rakam 2016'nın aynı döneminde 655,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl 2016'ya göre yüzde 5,5 artış gösteren "Tatil Sezonu" perakende satışları, yıldan yıla en büyük artış oranı olan ve en son 2010'da görülen yüzde 5,2'lik yükselişi de geride bıraktı.

İnternet satışları yüzde 11,5 arttı

NRF verilerine göre, 2017'nin "Tatil Sezonu"nda internetten yapılan satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 138,4 milyar dolara ulaştı.

"Siber Pazartesi" rekoru

ABD'de, geçen yıl 27 Kasım'da gerçekleşen ve internetten satılan ürünlerde tüketicilere büyük indirim fırsatları sunan "Siber Pazartesi" gününde de rekor kırıldı.

ABD'li araştırma şirketi Adobe Digital Insights (ADI) verilerine göre, "Siber Pazartesi" gününde internetten yapılan satışlar, 2016'ya kıyasla yüzde 16,8 artış kaydetti ve 6,59 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

"Şükran Günü"nde de internetten satışlar, 2016'nin aynı dönemine göre yüzde 18,3 yükselerek 2,87 milyar dolar oldu.