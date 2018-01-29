Afganistan terör kıskacında

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi de yaralandı.

KABİL

Afganistan'da terör olaylarındaki ciddi artış nedeniyle son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

Yaklaşık 40 yıldır işgal, iç savaş ve terör olaylarının devam ettiği Afganistan'da son bir ayda terör saldırılarında artış yaşandı. Saldırılarda en fazla başkent Kabil hedef seçildi.

Taliban ve DEAŞ'ın son bir ayda ülke genelinde düzenlediği 22 terör saldırısında çoğunluğu sivil toplamda 282 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

Hem Taliban hem DEAŞ'a karşı mücadele eden, terörün kıskacındaki ülkede son bir aydaki ilk büyük saldırı 28 Aralık 2017'de başkent Kabil'de yaşandı. Şiilere ait bir kültürü merkezine yapılan saldırıda 41 kişi öldü, 80 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Bu saldırıdan kısa bir süre sonra 4 Ocak'ta yine Kabil'de polisi hedef alan intihar saldırısında 13 polis hayatını kaybetti.

Ülkedeki güvenlik sorunun ciddi boyutlara ulaştığını gösteren saldırı ise 20 Ocak'ta yine başkentte, ülkenin en güvenli otellerinden bir olarak gösterilen Intercontinental'de meydana geldi. Otelin içine giren 5 Taliban militanı ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma 12 saatten fazla sürdü. Saldırıda 14'ü yabancı 22 kişi hayatını kaybetti.

Bu saldırıdan bir gün sonra Balh ve Herat vilayetlerinde yaşanan iki ayrı saldırıda 17'si yerel polis, 12'si sivil olmak üzere 29 kişi yaşamını yitirdi.

En kanlı terör saldırılarından biri

Kabil geçen cumartesi de ülkenin en kanlı terör saldırılarından birine sahne oldu.

Eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla gerçekleştirilen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. Saldırının şiddetinden dolayı ölenlerin büyük çoğunluğunun kimlik tespiti halen yapılamadı.

Otel ve eski İçişleri Bakanlığı yakınındaki saldırıların sorumluluğunu Taliban üstlendi.

Ülkedeki son saldırı ise bu sabah Kabil'in batısındaki bir askeri üsse düzenlendi. Sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 11 Afgan askeri öldü, 10 asker ise yaralandı.

Hastaneler doldu

Artan terör olayları nedeniyle hastanelerde yer kalmadı.

Öyle ki Kabil'deki ambulanslı intihar saldırısında yaralıların birçoğu yer olmaması nedeniyle Emergency hastanesinin bahçesinde tedavi edildi.

Artan saldırılar nedeniyle hükümet eleştirilerin odağında

Bu arada merkezi hükümetin Kabil'de güvenliği sağlayamaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Eleştiri oklarının yöneltildiği ve istifaları istenen İçişleri Bakanı Veyis Barmak ve Afgan İstihbarat Başkanı Muhammed Masum Stanikzayi dün basın toplantısında kendilerini savunmak zorunda kaldı.

Stanikzayi, "İstifa etmemiz sorunu çözecekse görevimden ayrılmaya hazırım ancak bu Afganistan'daki güvenlik sorununu çözmez." dedi.

Saldırıların hedefinde Kabil var

Ülkede güvenlik boşluğu nedeniyle her gün yüzlerce Afgan evlerini terk ederek "güvenli liman" olarak gördükleri Kabil'e göç ediyor.

Şehrin nüfusu son yıllarda hızlı artışla 5 milyonu aştı ancak terör saldırılarının Kabil'i de güvenli yer olmaktan çıkardığı dikkati çekiyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir ayda 22 terör olayından 5'i Kabil'de yaşandı. Kabil'de bu ay içinde yaşanan 5 ayrı saldırıda çoğunluğu sivil olmak üzere 149 kişi yaşamını yitirdi ve 300'den fazla kişi de yaralandı. Kabil'deki son 5 saldırıdan dördünü Taliban, birini DEAŞ üstlendi.

Taliban ve DEAŞ "kolay hedeflere" yöneldi

Afganistan'daki terör olaylarında yöntem ve hedef seçiminde değişiklikler olduğu, sivillere yönelik saldırıların artığı gözleniyor. Hem Taliban hem de DEAŞ askeri bölgeler yerine sivillerin bulunduğu "kolay hedeflere" saldırıyor.

Uzmanlar, her iki örgütün de başarı şansı yüksek "kolay hedeflere" yönelik saldırılar sayesinde "güçlüyüz" mesajı vermeye çalıştığını belirtiyor.

Başkent Kabil'de yaşanan son iki saldırı da bu tezi doğruluyor. Bu noktada, 125 kişinin öldüğü Intercontinental otele yönelik saldırı ile eski İçişileri Bakanlığı yakınındaki ambulanslı intihar saldırısında ölenlerin büyük bir bölümünün sivillerden oluştuğuna işaret ediliyor.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, otel saldırısında ölen 22 kişiden 4'ünün güvenlik görevlisi, diğerlerinin ise otel müşterisi olduğu açıklandı. Eski İçişleri Bakanlığı saldırısının ise bakanlığa evrak işi için gelenlerin oluşturduğu kuyruk yakında meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerin tamamına yakının sivil olduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin hem sosyal medyada hem de basında yer alan fotoğraflar da bu bilgiyi destekliyor.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, sivil kayıplarda her geçen yıl artışın yaşandığı Afganistan'da Ocak-Eylül 2017 dönemindeki saldırılarda 2 bin 640 sivil öldü, 5 bin 379 sivil yaralandı. Raporda, sivil kayıpların yüzde 80'e yakınının Taliban ve DEAŞ saldırılarında yaşamlarını yitirdiğine vurgu yapılmıştı.

Muhabir: Mustafa Deveci, Sayed Khodaberdi Sadat