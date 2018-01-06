BERLİN

Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede Yahudi düşmanlığı yapan sığınmacıların sınır dışı edilmelerini öngören bir karar tasarısı hazırladı.

Haberi veren "Die Welt" gazetesi, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm Kurbanlarını Anma Günü olan 27 Ocak öncesinde bu partiler tarafından Federal Meclis'e (Bundestag) sunulması planlanan tasarı metninde, "Yahudilerin yaşam biçimlerinin mutlak kabulünün" topluma entegrasyonun temel ölçütlerinden biri olduğuna vurgu yapıldığı ifade edildi.

Habere göre, "Almanya'daki Yahudi yaşam biçimini ya da İsrail devletinin varlığını tanımayanlar" Almanya'da yaşama hakkına sahip olamayacak.

Karar tasarısı metninde, federal hükümetin, Yahudi düşmanlığı yapan yabancıların sınır dışı edilebilmeleri için eyalet hükümetlerinden İkamet Yasası'nın verdiği yetkilere dayanarak söz konusu yabancıları sınır dışı etmelerini istemesi talep ediliyor.

Almanya'da yaşayan belirli bir kesime yönelik nefret söylemlerinin ve barışçı yaşamı tehlikeye sokanların gelecekte daha ciddiye alınması ve bu kişilerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmeleri istenen tasarı metninde, Orta Doğu'dan gelen ve insani nedenlerden dolayı Almanya'ya kabul edilen insanlarla birlikte ülkedeki Yahudi düşmanlığının yeni bir boyut kazandığına vurgu yapıldığı ifade edildi.

Almanya'daki İsrail karşıtı gösterilerde bu ülkeye ve Yahudilere hakaret edilmesinin utanç verici olduğu bildirilen metinde, aralarında Roger Waters, Brian Eno ve Sinead O'Connor gibi tanınmış sanatçıların da yer aldığı İsrail mallarına yönelik boykot girişiminin de kınandığı kaydedildi.

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Stephan Harbarth, gazeteye yaptığı açıklamada, Almanya dışından gelen Yahudi düşmanlığına karşı her türlü önlemin alınması ve "sınır dışı etme hakkı dahil tüm imkanlardan kararlı bir şekilde faydalanılması gerektiğini" belirterek, "Arap asıllı ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların Yahudi düşmanlığına karşı kararlı bir şekilde davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Enver Aydemir