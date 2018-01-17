Almanya'da PKK soruşturmalarında artış

BERLİN

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık tarafından Alman Haber Ajansına (DPA) yapılan açıklamada, Almanya'da bulunan PKK yandaşları hakkında açılan soruşturmaların sayısının 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 15'den yaklaşık 130'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne üyelik ya da yardım suçlarından yaklaşık 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, bu sayının 2016 yılında 40'ın üzerine çıktığı kaydedildi.

Federal Başsavcılık, kaç kişinin yargılanarak hüküm giydiği hakkında ise açıklama yapmadı.

Diğer yandan, Almanya'da da 1993 yılından bu yana yasak olan terör örgütü PKK'nın destekçilerine verilen cezaların fazla ağır olmadığı görülüyor.

Celle Yüksek Eyalet Mahkemesinde bugün başlayan davada 43 yaşındaki bir sanığın örgütü desteklemek suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı ifade edildi.



