Arakanlı yetimler Mehmetçik için dua etti

İSTANBUL

Myanmar'da katliam ve şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'te, mülteci kampındaki medresede eğitim gören yetimler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de Arakanlı yetimlerden geldi.

Bangladeş'teki mülteci kampında Arakanlı yetimlerin eğitim gördüğü bir medresede, Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılı olması için dua edildi.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan Arakanlı yetimler, Türk ordusunun zaferi için yapılan duaya "amin" dedi.



Muhabir: Ali Ebubekir Tokcan