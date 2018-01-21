Arap basınında Zeytin Dalı Harekatı

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ mensuplarına karşı dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Arap basınında geniş yer buldu.

Arap medyasında yer alan haberlerde, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amaçlı olduğuna dikkat çekildi.

Körfez basınında Zeytin Dalı Harekatı

Katar merkezli El-Vatan gazetesi, "Erdoğan: 'Zeytin dalı' teröristleri yenmek için" başlığı ile okuyucularına duyurduğu haberde, ellerinde "Afrin'deki halkımızı terörist YPG'den kurtarmayı amaçlayan Türk askeri harekatının yanındayız" yazılı dövizler taşıyan Suriyelilerin fotoğrafına yer verdi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsız, müreffeh geleceği ve Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncesinin olmadığı konusundaki sözlerini aktardı.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın "Suriye güvende olmadan Türkiye'nin de güvende olmayacağını biliyoruz. Suriye halkı geleceğine güvenle bakmadan, bizim de huzur içinde olmayacağımızın farkındayız; Batının bunu öğrenmesi lazım." ifadeleri yer buldu.

Katar merkezli Al-Raya gazetesinde de Erdoğan'ın ifadeleri ve operasyonun başlamasına paralel olarak Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine yer verildi.

Gazete, Afrin operasyonunu "Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve İran misyonlarının temsilcileriyle durumun gidişatını görüşüyor. Erdoğan: Afrin operasyonu başladı, Irak sınırına kadar uzanacak" başlığı ile gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik, terör örgütünün adını değiştirerek Türkiye'yi kandırmaya çalıştıkları yönündeki eleştirilerine yer verilen haberde ayrıca, Erdoğan'ın "Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz." ve "Merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler." ifadeleri de yer buldu.

Katar'ın El-Arab gazetesi de Zeytin Dalı Harekatı'nı "Türkiye, Afrin operasyonunu karadan ve havadan başlattı. Rusya da çekildi" başlığıyla manşetine taşıyarak, operasyonun başlamasının ardından Rus güçlerinin Afrin'den başka bölgelere çekilmesine işaret etti.

Rusya'nın, PKK/PYD-YPG'yi silahlandırma konusunda ABD'ye yaptığı eleştirilere yer verilen haberde, "Rus ordusunun, ABD tarafından atılan sorumsuzca adımların Suriye'deki barış sürecini etkilediğine ilişkin uyarıda bulunduğuna" dikkat çekildi.

Katar'ın Luseyl gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ABD ve Avrupa'nın Suriye'de ilişki kurdukları örgütün, terör örgütü olarak gördükleri PKK'nın aynısı olduğunun" altını çizdiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'a ait Arapça yayın yapan Londra merkezli Eş-Şarku'l-Evsat gazetesi, "Türkiye Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı" manşetini kullandı. Gazetede geniş yer verilen haberde, "Ankara, Şam yönetimine bilgi verdi. Aralarında Minniğ Havaalanı da olmak üzere 108 hedef vuruldu. Erdoğan, operasyonun Münbiç'e de intikal edeceğini teyit etti." denildi.

Gazete, Genelkurmay Başkanlığı'nın "Hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir." şeklindeki açıklamasını da paylaştı.

Suudi Arabistan'ın Er-Riyad gazetesi, "Türkiye, Afrin'e kapsamlı operasyon başlattı. Erdoğan: Sırada Münbiç var" başlığıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı okurlarına duyurdu.

Bahreyn'in El-Eyyam gazetesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Ordunun hedefinde sadece teröristler vardır. Başlattığımız operasyona ilişkin Suriye rejimi dahil tüm taraflara bilgi verildi. Suriye rejimi ile ilişkilerimiz olmamasına rağmen uluslararası hukukla örtüşmesi bağlamında bunu yaptık." ifadelerine sayfalarında yer verdi.

Kuveyt'in Er-Ray gazetesi de operasyonu, "Türkiye, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Rusya ise askerlerini geri çekti. Erdoğan: Ardından Münbiç gelir" başlığıyla haberleştirdi.

Filistin basını da harekata geniş yer verdi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" Filistin basında da geniş yer buldu.

Filistin'in Ramallah kentinde basılan El-Eyyam gazetesi, "Türk güçleri, Suriye'nin kuzeyinde havadan ve karadan operasyon başlattı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarını aktardı.

Harekata ilişkin gelişmeleri, "Afrin, zeytin ve sabun memleketi olmasının yanı sıra Kürtlerin özerklik sınavını verdiği yer" başlığıyla iç sayfalarına taşıyan Filistin'in yerel Kudüs gazetesi, PKK/PYD-YPG unsurlarının kenti 2012 yılında ele geçirerek Türkiye sınırında bir bölücü devlet kurma girişiminde bulunduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde basılan "Filistin" gazetesi ise "Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde askeri operasyonun başladığını duyurdu" başlığıyla okurlarına aktardığı haberde, Genelkurmay Başkanlığı'nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı paylaştı.