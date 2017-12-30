Arap ülkelerinden Mısır'daki kilise saldırısına tepki

Arap ülkeleri, Fetih Hareketi, El-Ezher ve İhvan'ın yanı sıra ABD ile Almanya'nın Kahire büyükelçilikleri, başkent Kahire'de kiliseye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

KAHİRE



Mısır, Umman, Filistin, Sudan, Yemen, Ürdün, Fetih Hareketi, El-Ezher, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile ABD ve Almanya'nın Kahire büyükelçilikeri, başkent Kahire'de bir kilisenin hedef alındığı terör saldırısını kınadı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kahire'deki terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımlandı.

Umman resmi haber ajansında yer alan haberde, Umman'ın terörle mücadelede Mısır'ın yanında olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili de ülkesinin söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın saldırıyı kınadığını belirterek, Abbas'ın "Bu saldırılar, Mısır'ın terörle mücadeledeki kararlılığını sarsamayacaktır." ifadesine yer verdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu eylemin tüm semavi dinlere, örflere ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Yemen Dışişleri de saldırıyı kınayarak, Yemen'in terörle mücadelede Mısır hükümeti ve halkının yanında olduğunu vurguladı.

Ürdün hükümetinin açıklamasında, ibadethanelerin kutsallığına vurgu yapılarak, hedef alınmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi.

Fetih Hareketi de terörün yayılmasıyla mücadele için bölgesel çabaların birleştirilmesi çağrısı yaptı.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ve İhvan'dan yayımlanan açıklamalarda da söz konusu terör saldırısı kınandı.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, ABD'nin bu korkak saldırılarla mücadelede Mısır halkının yanında olduğu aktarıldı.

Almanya'nın Kahire Büyükelçisi Julius Georg Luy ve Filistin Başkadısı Mahmud el-Hebbaş da kiliseye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Hilvan'daki bir kiliseye dün terör saldırısı düzenlenmişti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" belirtilmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Muhabir: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Zeynep Tüfekçi