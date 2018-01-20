Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Azerbaycanlılar, tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın 28. yılında Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti.

BAKÜ

Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti.

Şehitler Hiyabanı'nı ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer üst düzey devlet yetkilileri ziyaret etti. Burada düzenlenen törende Azerbaycan Milli Marşı okundu ve Aliyev, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Resmi törenin ardından binlerce Azerbaycanlı, şehitliğe giderek mezarlara kırmızı karanfiller bıraktı. Vatandaşlar, şehitlik önünde uzun kuyruklar oluştururken, saat 12.00'de şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler de sirenlerini çalarak anmaya katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, büyükelçilik çalışanları, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. Ayrıca Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence başkonsoloslukları ile Türk Şehitliği'nde bayraklar yarıya indirildi.

"Kanlı Ocak"

Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, 1990 yılının başlarında, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişiyi ise yaraladı.

Şehitler, yüz binlerin katılımıyla, gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla, Şehitler Hiyabanı'na defnedildi.

Azerbaycanlılar 28 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe gidiyor.

Muhabir:Ruslan Rehimov