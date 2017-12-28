Bağdat-Erbil çekişmesi talasemi hastalarını öldürüyor

ERBİL - İdris Okuducu, Hemin Hüseyin

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasemi hastaları, Bağdat ile Erbil arasındaki siyasi çekişme nedeniyle ilaç bulamadıklarından hayatlarını kaybetmeye başladı.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek yaklaşık 3 aydır, normal şartlarda gönderdiği, ilaç yardımını tamamen kesti. Ağır ve kronik hastaların tedavisinde mutlaka kullanması gereken ilaçlar piyasada rahatlıkla bulunmuyor. Bulunsa bile maddi durumu iyi olmayan Talasemi hastaları söz konusu ilaçları alamadığından ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Erbil Sağlık Müdürü Saman Berzenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2003 yılından bu yana Bağdat, Irak'ın tüm vilayetlerine düzenli bir şekilde ilaç yardımında bulunuyordu. Ancak son 3 aydır merkezi hükümet çeşitli bahaneler öne sürerek bölgemize tek bir ilaç dahi göndermedi. Bu durum ciddi sorunların yaşanmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Talasemi gibi ağır hasta olan kişilerin durumunun ilaç yokluğu ve yetersizliğinden dolayı riskli seviyeye ulaştığını dile getiren Berzenci, IKBY'de toplamda bin 500 Talasemi hastasının olduğunu ve bunların hiçbirinin son üç ay içinde ilaç tedavisi göremediğini aktardı.

Berzenci, hastaların durumunun ciddiyetini korumaya devam etmesi nedeniyle ilaçların temin edilmesi için Birleşmiş Milletler, hayırsever ve Türkiye gibi komşu ülkelerden yardım isteyeceklerini söyledi.

"Erbil ile Bağdat arasındaki siyasi çekişmenin kurbanı olduk"

IKBY Talasemi Hastaları Birliği Sözcüsü Sirve Ali, Erbil ile Bağdat arasındaki siyasi çekişmenin kurbanı olduklarından yakınarak son üç aydır ilaçların temin edilmesinde büyük sıkıntı çekildiğini kaydetti.

Hastaların tedavisi için 3 çeşit ilacın gerekli olduğunu aktaran Ali, piyasada özellikle iki ilacın temin edilmediğini ve bu yüzden bazı hastaların hayatını kaybettiğini belirtti.

Ali, "Bu yıl içerisinde Talasemiden 17 kişi hayatını kaybetti. Bunların bazıları, maalesef, ilaç yokluğundan kaynaklanıyor." dedi.

Kerkük'ten gelip Erbil'deki Talasemi Hastanesi Merkezi'nde iki çocuğunu tedavi ettirmek isteyen Şahap Ahmed Hurşid, yaklaşık iki aydır çaresiz bir şekilde Bağdat'ın göndereceği ilaçları beklediğini söyleyerek, her geçen gün iki çocuğunun durumunun kötüleştiğini ve elinden bir şey gelemediğini aktardı.

Hastanede ilaç tedavisi için bekleyen 9 yaşındaki Helbest Semir'e isteği sorulunca "Sadece iğne istiyorum. İlaç beni ölümden kurtarabilir." cevabını verdi.

Bir kutu ilaç alacak paralarının olmadığını dile getiren anne Nebat Ali, "Talasemi hastası olan 3 çocuğumun durumu her geçen gün kötüleşiyor. Psikolojileri bozuldu. 3 aydan beri ilaç bekliyoruz. Çok sinirleniyorlar. Onları kontrol edemiyorum." ifadesini kullandı.



