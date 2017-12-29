BERLİN

Almanya'da Berlin eyaletinin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, "Berliner Zeitung" gazetesine verdiği röportajda, Anayasa Mahkemesinin, genel başörtüsü yasağının, din özgürlüğünü kısıtladığına ilişkin karar verdiğini hatırlattı.

Mahkemenin verdiği kararın Berlin’de de uygulanmasını sağlamak gerektiğini belirten Behrendt, "Okullarda başörtülü genç kadınların ders vermesine, çok dinli bir kent olan Berlin’de tahammül etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partili Bakan Behrendt, Berlin'de bir okuldan reddedilen başörtülü öğretmenlerin ayrımcılık nedeniyle tazminat davası açtığını ve kazandıklarını kaydederek, "Bununla ilgili pek çok dava oldu. Burada bu tazminatları vergilerden ödemek isteyip istemediğimiz mi yoksa ayrımcılığı ortadan kaldırmamız mı daha iyi olur sorusu ortaya çıkıyor. Bu, ayrıca eşitlik meselesidir. Müslüman erkekleri, başörtüsü takmadıklarından dolayı işe alıyoruz. Çaresizlik içinde öğretmen aramamıza rağmen kadınları reddediyoruz. Burada uyumsuzluk var." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Erbil Başay