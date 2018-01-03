Beyaz Saray'dan İran yönetimine 'uyarı'

WASHINGTON

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 2018 yılının ilk basın brifinginde ağırlıklı olarak İran'da devam eden protestolarla ilgili soruları yanıtladı.

ABD yönetiminin, protestocuların ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına verdiği desteğe dikkati çeken Sanders, "ABD, İran halkını desteklemektedir; rejime, kendi vatandaşlarının barışçıl yollarla değişim arzusunu dile getirme temel hakkına saygı duyması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"İran halkı kızgın"

İran'daki rejimin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine "teröre destek verdiğini" savunan Sanders, "İran halkı günlük hayatlarındaki artan yolsuzluktan dolayı kızgın. İnsanlar yolsuzluğa ve şiddete bulaşmış yöneticilerinin yaptıklarının bedelini ödemekten yorulmuş durumdalar. Bütün bunların sonucunda cesur İranlıların organik kitlesel ayaklanmalarını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar konusunda henüz nihai kararını vermediğini dile getiren Sanders, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu anlattı.

"Rejim değişikliği" sorusuna yanıt

ABD'nin İran'da bir rejim değişikliği görmek isteyip istemediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Sanders, "İran halkına temel insan hakları gerçek anlamda verilmeli. O (Trump), İran'ın teröre destek veren ülke olmaktan çıkmasını istemektedir. Sanıyorum bunu bütün dünya istiyor." diye konuştu.

Muhabir: Hakan Çopur