BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyada açlık yükselişte ve Afrika küresel açlıktaki en fazla yüzdeye sahip olan yer"

ADDİS ABABA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada açlığın yükselişte olduğunu ve bu yükselişin en fazla Afrika’da yaşandığını söyledi.

Guterres, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da devam eden 30. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında düzenlenen "Afrika’daki Açlığı Sona Erdirme" başlıklı programda konuştu.

Çatışma ve gıda güvenliği arasındaki bağlantıya işaret eden Guterres, "Dünyada açlık yükselişte ve Afrika küresel açlıktaki en fazla yüzdeye sahip olan yer." dedi.

Afrika’nın gıda güvenliğini sağlayabilmesi için çok daha fazla çaba ortaya koyması gerektiğini kaydeden Guterres, "Afrika’daki ülkelerin sadece yüzde 5’i Afrika Birliği’nin tarım kalkınma programı hedeflerini karşılayabiliyor.” diye konuştu.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ise gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin aynı zamanda kıtadaki birçok alandaki çatışmaların sebebi olduğunu dile getirdi. Conde, gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için hayvan kaynaklarından daha fazla yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn de yoksulluğun azaltılması ve gıda güvensizliğinin ortadan kaldırılması için kıtadaki sulama sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ve sadece yağmurla beslenen tarım sisteminin bu hedefler için yetersiz olduğunu belirtti.

Guterres, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Bu arada BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Antonio Guterres, sivillere yönelik saldırılarla uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirterek, bu saldırıların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

Saldırının faillerinin bir an önce belirlenerek adalete teslim edilmesi temennisinde bulunan Guterres, terör saldırısını kınadı.

Guterres, saldırıda hayatının kaybedenlerin ailelerine ve Afgan hükümetine taziyelerini iletti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan saldırıda 95 kişi yaşamını yitirmiş, 158 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Muhabir: Tufan Aktaş, Addis Getachew Tadesse, Betül Yürük