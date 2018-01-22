BMGK'nin gündemi Suriye'ye insani yardım

BMGK, Doğu Guta ve İdlib gibi Suriye'de acil insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgeler için toplanacak

ANKARA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) özellikle Doğu Guta ve İdlib gibi bölgelere insani yardım sağlanmasının önemi vurgulanacak.

Fransa'nın BMGK Daimi Temsilciliği, Konseyin diğer üyelerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, ülkesinin bugün yapılacak toplantıda, "Suriye'deki insani durumu göz önüne getirmeyi, daha genelde de son dönemde sahada yaşanan gelişmeleri ele almayı" hedeflediğini belirtti.

Bilgilendirme notunda, Fransızların bu aşamada BMGK'de ayrı bir acil görüşme talep etmediği ancak konuyu olağan bir gündem maddesi altında açmayı amaçladığı kaydedildi.

BMGK'de bu sabah yapılacak Orta Asya konulu oturumun ardından BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un Şam ziyareti konusunda bilgi vermesi amacıyla daha önceden planlanan "diğer işler" başlığı altındaki kapalı istişarelerde Fransa'nın öncelikli kaygısı olan Doğu Guta ve İdlib’deki insani durumun ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Mesajda, Fransa'nın Afrin’de itidalli ve uluslararası hukuk ile insani hukuka saygı içinde hareket edilmesi beklentisi içinde olduğu da belirtildi.

BMGK'nin bu aşamada ilave ve yeni bir oturumunun söz konusu olmadığının altı çizildi.

Afrin'e değil, Doğu Guta gibi yerlere odaklanılacak

Fransa, BMGK'de Suriye'deki duruma ilişkin görüşme yapılmasını talep etmişti. Toplantıda Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik düzenlediği harekatın görüşüleceğine yönelik bazı haberler çıkmıştı. Ancak özellikle Fransa tarafından gelen açıklamalar, toplantının Afrin'e değil, daha çok özellikle Doğu Guta gibi yerlere insani yardımların ulaştırılmasına odaklanacağına işaret ediyor.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de dün sosyal medya hesabından BMGK'nin Suriye’deki duruma ilişkin istişareler düzenleyeceğini hatırlatarak "Fransa, bilhassa insani yardıma erişimin sağlanmasının ivedilik arz ettiğinin altını çizecek." açıklamasını yapmıştı.

Açıklamada, Fransa'nın kuşatma altındaki 400 bin sivilin kritik durumda olduğu Doğu Guta’ya insani yardım erişiminin derhal açılmasını talep ettiği vurgulandı.

Fransa'nın Astana Anlaşması’nın garantör güçlerini bu çerçevede İdlib, Humus ilinin kuzeyi, Guta ve Suriye’nin güneybatısında oluşturulan çatışmasızlık bölgelerine riayet edilmesini sağlamaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Fransa'nın, sahadaki son gelişmeler göz önüne alınarak Suriye’deki duruma ilişkin BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiği belirtildi.

"Rejimin ihlallerini ve insani durumu götüreceklerini söylediler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian arasında dün yapılan telefon görüşmesinde de aynı konu gündeme gelmişti.

Çavuşoğlu, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Le Drian ile görüşmesine değinerek "Bu konuları bilen bir ülkenin bizim operasyonumuzu Birleşmiş Milletlere götürme ihtimalini biz görmüyoruz. Dolayısıyla bu sabah yaptığımız telefon görüşmesinde de rejimin ihlallerini ve insani durumu götüreceklerini söylemişti." demişti.

Muhabir: Tuğrul Çam



