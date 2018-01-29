Burseya Dağı'nda çatışma anları kameralara yansıdı

AFRİN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anı görüntülendi.

Burseya Dağı’nda TSK ve ÖSO mensuplarının terör örgütü PYD/PKK militanları ile çatışma anları kameralara böyle yansıdı pic.twitter.com/z9iy26uWbL