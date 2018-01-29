Burseya Dağı'nda çatışma anları kameralara yansıdı

Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Burseya Dağı'nda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO unsurlarının terör örgütü PKK/PYD mensupları ile çatışma anı görüntülendi.

anasayfa > dünya, Zeytin Dalı Harekatı 29.01.2018

Burseya Dağı'nda çatışma anları kameralara yansıdı

AFRİN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anı görüntülendi.

• Terör örgütü PYD/PKK'nın Burseya Dağı'ndaki 'betonarme savunması' fayda etmedi
• Stratejik Burseya Dağı ele geçirildi
• Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı
• Terör propagandası yapan 311 şüpheli gözaltına alındı

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