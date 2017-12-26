Çad Cumhurbaşkanı Debi, "Tüm kalbimle, Türkiye ve Çad arasındaki ticari paylaşımların hızlıca gelişeceğini umuyorum ve özellikle önem taşıyacağını düşünüyorum. İkili iş birliğini tebrik etmek isterim çünkü bu ilişkiler zorlukla oluşturuldu." dedi.

ENCEMİNE

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çadlı ve Türk iş adamlarının yaptıkları görüşmelerin en kısa zamanda somut iş birliğine dönüşeceğini umduğunu belirterek, "Tüm kalbimle Türkiye ve Çad arasındaki ticari paylaşımların hızlıca gelişeceğini umuyorum ve özellikle önem taşıyacağını düşünüyorum." dedi.

Çad Cumhurbaşkanı Debi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çad programı çerçevesindeki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde düzenlenen, iki ülke iş adamlarının hazır bulunduğu Çad-Türkiye 2. İş Forumu'nda konuştu.

Debi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çad'a ziyareti sebebiyle teşekkür ederek, "Bu resmi ziyaretin bize gerçekten değer verildiğini gösterdiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğine dikkati çeken Debi, "İki ülke arasında var olan iş birliğini tebrik etmek isterim çünkü bu ilişkiler zorlukla oluşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Debi, Türkiye ve Çad arasındaki ikili ticaretin önceden çok düşük seviyede olduğunu ama gerçekleştirilen bu ziyaretlerle artan iş birliğinin sonucu olarak ticaretin de arttığını vurgulayarak, iki ülkenin daha büyük hedeflere ulaşacağını kaydetti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yatırımları artıracağına dikkati çeken Debi, Türkiye ve Çad'ın birçok sektörde iş birliği yapacağını ve bu şekilde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha somut hale geleceğini dile getirdi.

Debi, Türkiye'nin güçlü ve gelişmiş ülke olduğunu belirterek, Çadlı iş adamlarına Türkiye'ye gitme ve ticaret yapma çağrısında bulundu.

"Sonuçta her iki ülkenin de kazanması lazım. Sadece tek taraf kazanmamalı. Her iki tarafında kazanması gerekmektedir." diyen Debi, imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da ileriye taşınacağının altını çizdi.

Debi, Çad-Türkiye 2. İş Forumu'nun gerçek başarıya imza attığını dile getirerek, "Yatırımlarla ilgili bu başarı şu demek: Doğru yoldayız." diye konuştu.

Çad'da yatırımlar için risk bulunmadığına işaret eden Debi, ülkedeki tek riskin terör olduğunu ve Çad halkının teröre karşı durmayı da öğrendiğini bildirdi.

Debi, Çad ve Türk iş adamlarının yaptıkları görüşmelerin en kısa zamanda somut iş birliğine dönüşeceğini umut ettiğini belirterek, "Tüm kalbimle Türkiye ve Çad arasındaki ticari paylaşımların hızlıca gelişeceğini umuyorum ve özellikle önem taşıyacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Alaattin Doğru, Uğur Çil