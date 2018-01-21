Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek." dedi.

Fotoğraf: AA/Cem Özdel

ANKARA/ BAĞDAT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bağdat'ta bulunmaktan ve Iraklı mevkidaşı Caferi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konular hakkında samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "DEAŞ'a karşı elde edilen zafer için Sayın Caferi'nin nezdinde Irak halkına Türk halkının tebriklerini ilettim. DEAŞ ile mücadele döneminde olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı konusunda da Irak'ın en büyük destekçisi, kardeşi olan Türkiye'dir. Tüm imkanlarımızla kardeş Irak'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Erbil tavsiyelerimizi dinlemedi, bir referanduma gitti. Eminim bu referandumun nasıl bir yanlış adım olduğunu kendileri de idrak etti. Burada herkesin Irak Anayasasına Irak kanunlarına ve anayasa mahkemesinin verdiği kararlara saygı duyması gerek. Aranacak bir hak varsa, onun yeri Bağdat'tır, başka yer değildir." dedi.

"Teröristlerin tamamının temizlenmesi gerek"

Türkiye'nin, Irak'taki diyalog sürecinin kolaylaştırılması ve neticelendirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Irak'ın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesi önemli. Ama Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi de aynı şekilde çok önemlidir. Özellikle PKK terör örgütünün de Irak'tan tamamen temizlenmesi gerekiyor. DEAŞ, PKK, YPG, KCK, PJAK bunların ideolojileri farklı da olsa hepsi terör örgütüdür, hepsinin amacı aynıdır. Bunlar Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, İran'ı bölmek istemektedir. Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek. Biz Irak'ın PKK'dan temizlenmesi için Irak yönetimine daha önce Sayın İbadi'nin Ankara ziyaretinde de vurguladığımız gibi her türlü desteği vereceğiz."

Caferi: Türkiye ile ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesini istiyoruz

Irak Dışişleri Bakanı Caferi ise yaptığı açıklamada, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olduğuna dikkati çeken Caferi, "Türkiye ile ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesini istiyoruz." dedi. Caferi, Türkiye'nin Iraklı sığınmacılara verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracı

"Irak'taki ham petrolün boru hatları aracılığıyla bir an önce Türkiye'ye ihraç edilmesini istiyoruz." diyen Caferi, ekonomik alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için Türk şirketlerini Irak'ta daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Caferi, Irak ve Türkiye arasındaki su meselesine de değinerek Çavuşoğlu'ndan Ilısu Barajı konusunun ertelenmesini talep ettiklerini aktardı. Bakan Caferi, "Irak'a verilen suyun saniyede 50 metreküpten 90 metreküpe yükseltilmesini de görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu-Haydar Hadi