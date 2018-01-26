Endonezya Ulema Meclisinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Endonezya’nın en büyük İslami organizasyonlarından MUI, TSK'nın Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

CAKARTA

Endonezya’nın en büyük İslami organizasyonlarından Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Endonezya Ulema Meclisi Başkan Yardımcısı Yunahar İlyas, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendini PYD/PKK tehdidine karşı koruma hakkına sahip olduğunu ve egemenliğini korumada operasyondan başka seçeneğin kalmadığını belirterek, Türkiye'nin bölgede teröristlerle savaştığını ifade etti.

Türkiye için dua ettiğini dile getiren İlyas, Türkiye'nin İslam ülkelerinin daima destekçisi olduğunu ve kendilerinin de Türkiye’yi her zaman için desteklediğini söyledi.

İlyas ayrıca ABD’nin PYD/PKK'ya destek verdiği ve bu konuda iki yüzlü olduğu, Türk hükümetinin ABD’ye dikkat etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kürt halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı daima desteklediğini ve bunu da bizzat İstanbul'da katıldığı toplantıda gördüğünü anımsatan İlyas, Türkiye ile Kürt halkı arasında bir savaş olmadığını vurguladı.

Muhabirler: Mahmut Atanur, Pizaro Gozali İdrus