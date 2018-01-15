Esed rejiminden 'PYD/PKK ordusu' açıklaması

ANKARA

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, dışişleri bakanlığından bir kaynağın, ABD'li yetkililerin PYD/PKK'yı ordulaştırma planını kınadığını bildirdi.

Haberde, ABD'nin tutumunun Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir saldırı olduğu belirtildi.

SANA'ya açıklama yapan rejim yetkilisi, ABD'nin desteklediği PYD/PKK saflarında yer alanları "hain" olarak niteledi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) ile ortak çalışmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

AA, 9 Ocak'ta yayınlanan haberinde ABD ve terör örgütünün söz konusu planını açığa çıkarmıştı.

İç savaşın başından bu yana aralarında büyük çaplı çatışmaya yaşamayan PYD/PKK ve Esed rejiminin halen birçok alanda iş birliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, yaklaşık 185 bin kilometrekareyi kaplayan Suriye topraklarının dörtte birini PYD/PKK işgal ediyor.

Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, 26 Eylül 2017'de de PYD/PKK ile özerklik isteğinin müzakere edilebileceğini açıklamıştı ancak rejim istihbaratı ile örgütün geçen yılın ekim ayındaki müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Son olarak, taraflar Halep kent merkezinde örgütün işgalindeki bazı mahallelerin idare ve güvenliğini koordine etme konusunda anlaşmıştı.