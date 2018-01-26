Eski Musul Valisi Nuceyfi'ye hapis cezası

BAĞDAT

Irak mahkemesi, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi hakkında 3 yıl hapis cezası verdi.

Mali ve organize suçlarla ilgili davalara bakan Resafe Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, hükümete bağlı Şii Vakıf Kurumunun şikayeti üzerine yargılanan Nuceyfi, ceza kanununun 329'uncu maddesi uyarınca, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Nuceyfi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu.

Ceza kanununun 329'uncu maddesine göre, "Devlet yetkilisi görevini kötüye kullanması ve hükümet/devlet birimlerinden çıkan yasaları yerine getirememesi durumunda hüküm giyer."

"Camiler Sünnilere ait"

Öte yandan Nuceyfi ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Şii Vakıf Kurumunun 2010 yılında Sünnilere ait 20 tarihi caminin mülkiyetinin kuruma nakledilmesini istediğini belirtti.

Nuceyfi, açıklamasında "İl meclisi mecliste oylamaya sunulmadan herhangi bir mülkün naklini yasaklayan bağlayıcı bir karar aldı ancak Şii Vakıf Kurumu bana dava açmayı seçti. Bu haksızlığa itiraz etmek için yasal yolları izleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu camilerin, Sünniler tarafından yapılmış ve yüzyıllardır Sünnilerin kullandığı ibadethaneler olduğunu vurgulayan Nuceyfi, bu camilerin Şii Vakıf Kurumuna verilmesi halinde yaşanacak sosyal sorunlara dikkati çekti.

Nuceyfi, ayrıca Eski Şehir bölgesindeki söz konusu 20 caminin de kentteki çatışmalar sonucu yıkıldığını kaydetti.

Muhabir: Safiye Karabacak