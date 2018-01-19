Etiyopyalı Ortodokslar Timkat Bayramı'nı kutluyor

Etiyopya'nın başkent Addis Ababa'da on binlerce Ortodoks Hristiyan, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına kutlanan Timkat Bayramı için bu yıl da meydanları doldurdu.

ADDİS ABABA

Etiyopyalı on binlerce Ortodoks Hristiyan, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişi anısına kutlanan Timkat Bayramı için bu yıl da meydanları doldurdu.

Kutlamalar için ülkenin farklı şehirlerinde programlar düzenlenirken Hristiyanların başkent Addis Ababa'daki adresi, şehrin en geniş alanı olan Jan Meda Sahası oldu.

Giydikleri renkli kıyafetlerle sabah saatlerinden itibaren sahaya akın eden halkın üzerine kutsal su serpildi, din adamları tarafından ilahiler ve İncil okundu.

Etiyopya Ortodoks Kilisesi Patriği Abuna Mathias, vaazında, barış, sevgi ve merhametin önemini anlattı.

"Daha önce hayatımda hiç böyle bir şey görmedim"

Töreni izlemeye gelen Avustralyalı Richard Hillico, AA muhabirine, "Daha önce hayatımda hiç böyle bir şey görmedim." dedi.

Ülkesinde yapılan kutlamaların sadece aile üyelerini bir araya getirdiğini belirten Hillico, böyle büyük bir kalabalığa rastlayamadıklarını dile getirdi.

Timkat Bayramı, Etiyopyalı Ortodokslar tarafından her yıl 19 Ocak'ta artık yıllarda ise 20 Ocak'ta kutlanıyor.

Muhabirler: Tufan Aktaş, Addis Getachew Tadesse