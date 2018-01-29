FAO ve WFP'nin BM Güvenlik Konseyine sunduğu rapora göre, dünyada çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki gıda güvencesizliği her geçen gün artıyor.

ROMA

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Yemen, Güney Sudan, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde gıda güvencesizliğinin giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), BM Güvenlik Konseyine çatışma bölgelerindeki gıda sorunlarına ilişkin rapor sundu.

Raporda Afganistan, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Haiti, Irak, Suriyeli sığınmacıların durumunun incelendiği Lübnan, Liberya, Mali, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Ukrayna, Yemen ve Çad Gölü Havzası'ndaki gıda sorunları ele alındı.

Çatışmaların sürdüğü ülkelerde gıda güvencesizliğinin her geçen gün daha da kötüye gittiğine dikkat çekilen raporda, bu nedenle gıda yardımı ve geçim desteğine ihtiyaç duyanlara yapılacak insani yardımların "aşırı derecede kritik" önem taşıdığı vurgulandı.

İncelenen bölgelerin yaklaşık yarısında, ülke nüfuslarının en az çeyreğinin "açlık krizi ya da acil durumla" karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, Yemen'de 17 milyon (nüfusun yüzde 60'ı), Güney Sudan'da 4,8 milyon (yüzde 45), Suriye'de 6,5 milyon (yüzde 33), Lübnan'da barınan çok sayıda Suriyeli sığınmacı sebebiyle 1,9 milyon (yüzde 33), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1,1 milyon (yüzde 30), Ukrayna'da 1,2 milyon (yüzde 26), Afganistan'da 7,6 milyon (yüzde 25) ve Somali'de 3,1 milyon (yüzde 25) kişinin şiddetli açlıkla mücadele ettiği belirtildi.

Ancak endişelerin bu ülkelerle sınırlı kalmadığına vurgu yapılan raporda, örneğin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması'na (IPC) göre nüfusunun yüzde 11'ine denk gelen 7,7 milyon kişinin "kriz" seviyesinde şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Sudan'da 3,8 milyon, Irak'ta 3,2 milyon, Çad Gölü Havzası'nda 2,9 milyon, Burundi'de 1,8 milyon ve Haiti'de 1,3 milyon kişinin gıda güvenliği bakımından "kriz" düzeyinde bulunduğuna dikkat çekilen raporda, "Gıda güvencesizliği, çatışmaların yaşandığı bölgelerde gittikçe daha kötü bir hal alıyor." uyarısı yapıldı.

Bu bölgelerin ortak sorununun "çatışma" olduğu ifade edilen raporda, bu durumun yıllardır istikrarlı şekilde azalan dünya açlık seviyesinin tekrar yükselmesine yol açtığı da bildirildi.

Dünyadaki aç insanların 2016 yılında 815 milyona yükseldiği hatırlatılan raporda, bu kişilerin 489 milyonunun çatışma yaşanan ülkelerde bulunduğuna işaret edildi.

Muhabir: Ecenur Çolak