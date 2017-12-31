Fetih Hareketinin 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Fotoğraf: AA/Issam Rimawi

GAZZE/RAMALLAH

Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı'nın olduğu meydanda, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile halefi Mahmud Abbas'ın yer aldığı ve "Kudüs ebedi başkentimizdir" yazılı dev posterler asan Fetih Hareketi mensupları, hareketin kuruluşunun 53'üncü yıl dönümünü meşale yakarak kutladı.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Ahmed Hales, meşale yakma töreni sırasında yaptığı konuşmada, "Bu meşale, ateş ve ışık olarak kalmaya devam edecek. Düşmanlık yapanlara karşı ateş olacak." dedi.

Hareketin, Filistin ulusal birliğine bağlı kaldığına işaret eden Hales, "Bizler bugün, Filistin davası ise ulusal haklarına yönelik tehditlere karşı cephe açmak için birlik olmaya daha çok ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketinin görüş ayrılıklarına rağmen diğer gruplarla çalışmaları sürdüreceğini söyleyen Ahmed Hales, "Filistin, tüm Filistinlilere muhtaçtır. Bu nedenle aramızdaki ortak noktaları aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma yönündeki kararının sonuç vermeyeceğine dikkati çeken Hales, "Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin siyasi liderleri, bu kararla mücadele için siyasi bir cephe açıyorlar. Siyasi cephe, bizim doğru yolda ilerlediğimiz ve Filistin devletini elde etme yönündeki hedefimizi gerçekleştireceğimizi teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abbas: Kudüs, Filistin halkının ebedi başkentidir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Ramallah'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında, hareketin Merkez Komite üyeleri ve yüzlerce Filistinliyle beraber eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarına yürüdü.

Arafat'ın mezarına çelenk bırakılmasının ardından Mahmud Abbas ve hareketin üst düzey yetkilileri başkanlık merkezinde kuruluş meşalesini yaktı.

Abbas, etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararına değinerek, "Tarih ve coğrafyanın seyrini değiştirerek, başkalarının başkenti olduğunu söylemeye çalıştıkları Kudüs, Filistin halkının ebedi başkentidir." dedi.



Tarihi değiştiremediklerini belirten Mahmud Abbas, "Biz buradayız, buraya bağlıyız, sabırlıyız ve dirençliyiz. Filistin'in özgürleştirilmesi için buradayız ve bir yere gitmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, Hristiyan Filistinlilerin yeni yılını da kutlayarak, 2018'in "bağımsızlık ve Filistin devletinin kuruluşuna tanık edecek bir yıl" olması temennilerini dile getirdi.



Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat'ın önderliğinde kuruldu. Hareket, her yıl 31 Aralık'ta yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşale yakıyor.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha-Mahmut Geldi-Qays Abu Samra-Afra Aksoy