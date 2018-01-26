Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub, 6 Şubat'ta düzenlenecek ''Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti'' programının dünyaya ve Filistin halkına büyük bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

İSTANBUL - Gülsüm İncekaya

Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub, Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti açılış programından önceki son hazırlık toplantısına katılmak üzere geldiği İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) İstanbul merkez ofisinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili aldığı kararın uluslararası kamuoyunu ve İslam dünyasını derinden etkilediğini söyledi.

''Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı sadece İslam dünyasını değil Hristiyan dünyasını da çok etkiledi.'' diyen Rajoub, 6 Şubat'ta düzenlenecek programın hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Rajoub, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat'ta düzenlenecek olan bu program dünyaya ve Filistin halkına büyük bir mesaj niteliği taşıyor. Bu programla biz Filistin halkına ve gençliğine 'Yalnız değilsiniz' mesajı vereceğiz. Onlara 'ABD'nin desteklediği İsrail'in sömürgeci, ırkçı ve faşist uygulamaları karşısında verdiğiniz haklı davada yanınızdayız.' mesajı vereceğiz.

Ayrıca, Filistin halkının Orta Doğu'da kendi güvenliği, özgürlüğü, toprakları ve barış içinde yaşamak için verdiği haklı mücadeleyi ve iki devletli çözümün zorunluluğunu da dünya kamuoyunun gündemine taşıyacağız. ABD'nin bulduğu çözümün gerçek bir çözüm olmadığını ve ABD'ye destek vermemeleri çağrısında bulunacağız.''

Rajoub, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs konusunda gerek uluslararası kamuoyu oluşturmada gerek direkt desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Bu desteğin kendilerine büyük bir güç ve enerji verdiğini ifade eden Rajoub, ''Filistin gençliği ve Kudüs davası için büyük destek önem taşıyor. Ayrıca İstanbul’da düzenlenen olağanüstü Kudüs Zirvesinden sonra hayata geçirilecek ilk icraat projesi olan bu program için başta Türkiye olmak üzere birçok İİT ülkesinden büyük destek gördük. Bu programla umuyoruz ki, İsrail'in baskısı, şiddeti, ırkçılığı ve işgalciliği karşında İslam dünyası, tek millet tek ses olur ve Filistin davasını destekler.'' diye konuştu.

Forum 6 Şubat'ta gerçekleşecek

İKGF-Dİ koordinasyonunda gerçekleştirilen İİT Gençlik Başkenti Programının ilk başkenti 2016 yılında İstanbul seçildi. 2017 Gençlik Başkenti olarak seçilen Malezya'nın Putrajaya, Fas'ın Fes ve İran'ın Şiraz kentlerinden sonra 2018 yılı Gençlik Başkenti Kudüs olarak belirlendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İstanbul merkezli İKGF-Dİ ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı açılış töreni 6 Şubat'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ev sahipliğinde, İİT üye ülke Gençlik ve Spor Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.