Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin İsrail'de idam cezası öngören yasa tasarısına ilişkin açıklamasında "Knesset'in bu yasayı kabul etmesi, bu oluşumun ırkçı faşist karakterine uyumlu siyonistlerin sistematik bir suçudur." ifadesine yer verildi.

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Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edilmesini "siyonistlerin sistematik bir suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist Knesset'in bu yasayı tartışması ve ilk oylamada kabul etmesi, bu oluşumun ırkçı faşist karakterine uyumlu siyonistlerin sistematik bir suçudur." denildi.

Bu kararla halk baskısıyla mücadele edilmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail, Filistin halkına karşı yürüttüğü suç eylemleri ve gerginliği tırmandırarak, tasfiye planlarını uygulayabilmek için yeni bir işgal gerçeği dayatmaya çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

Muhabir: Safiye Karabacak