Filistin Merkez Konseyi toplantısı başladı

Fotoğraf: AA/Issam Rimawi

RAMALLAH

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen 28. dönem çalışma toplantısı başladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan toplantıya, Filistin Merkez Konseyinin 110 asil üyesinden 90’ı ve 350 dolayında Filistinli yetkili katıldı.

Toplantıda Hamas ile Filistin İslami Cihad hareketleri yer almadı. Fetih hareketinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerindeki bazı yetkilileri ise ABD’nin Kudüs Başkonsolosunun davet edilmesi nedeniyle toplantıyı boykot edeceklerini duyurdu.

Fetih hareketinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti bölge sekreteri Nur Ebu er-Rab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Batı Şeria’nın bölge sekreterleri, ABD’nin Kudüs Başkonsolosunun toplantıya davet edilmesi nedeniyle toplantıyı boykot ederek katılmama kararı aldı.” dedi.

Yeni dönem sonuç bildirgesini yayımlaması bekleniyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının ardından, "ABD’li yetkililerle görüşmeyeceği" yönündeki sözlerini anımsatan Ebu er-Rab, “ABD’nin Başkonsolosunun toplantının açılış oturumuna davet edilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla Filistin yönetimine toplantıya katılmayacağımızı bildirdik.” ifadelerini kullandı.

Bugün de devam edecek Filistin Merkez Konseyinin, 28'inci dönem çalışma toplantısının yeni dönem sonuç bildirgesini yayımlaması bekleniyor.

Filistin Merkez Konseyinin 27'inci dönem çalışmaları son olarak 2015'te Ramallah kentinde yapılmıştı.

Muhabir: Eshat Fırat

