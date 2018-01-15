Filistin Merkez Konseyi toplantısının ikinci oturumu başladı

RAMALLAH

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi'nden işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün başlayan ve basına kapalı şekilde devam eden toplantının içeriğine ilişkin bilgi verildi.

Filistinli direniş grupları ile hareketlerin temsilcileri tarafından yapılan ve gün boyunca devam edecek olan tavsiye niteliğindeki konuşmaların komite tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Ebu Yusuf, sonuç bildirgesinin Merkez Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'un akşam saatlerinde düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurulacağını söyledi.

Filistin Merkez Konseyi'nden hiçbir anlaşmaya bağlı kalmayan İsrail ile FKÖ arasındaki ilişkiyi yeniden belirlemesini beklediklerini kaydeden Ebu Yusuf, Filistinli fraksiyonların söz konusu taraflar arasındaki anlaşmaların gözden geçirilmesi konusunda hem fikir olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün akşam Merkez Konseyi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in 1993'teki Oslo Barış Anlaşması'nı "sonlandırdığını" belirterek anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen 28. dönem çalışma toplantısı dün akşam başlamıştı.

Muhabir: Eshat Fırat