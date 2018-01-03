RAMALLAH

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistinlilerin idam edilmesinin önünü açan bir yasayı uygulaması halinde İsrail askeri mahkemesinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Heyet Başkanı İsa Karaki, İsrail parlamentosunun, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin idam edilmesinin önünü açan bir yasayı uygulaması halinde İsrail askeri yargısına karşı durmak için Filistin yasal vizyonunun oluşturulmasının gerektiğini belirtti.

Yasanın onaylanması ve uygulanması durumunda, İsrail askeri mahkemesinin boykot edilmesi ve mahkeme ile ilişkilerin kesilmesi gerektiğini ifade eden Karaki, "İsrail mahkemeleri haksız cezalar veriyor. Filistinli bir tutuklunun idam hükmü veren mahkeme önüne çıkması kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

"Tehlikeli bir durum"

Öte yandan Gazze'deki Vaad Derneği, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesini "tehlikeli bir durum" olarak nitelendirerek, "felaket sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular konusunda çalışmalar yapan dernekten yapılan yazılı açıklamada, daha önce görülmemiş bir şekilde tehdit altında olan Filistinli tutuklular meselesinin canlandırılması için "uyanış" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Esirler, işgalcilerin ihlallerini artırdığı bu dönemde Filistin yönetimini tutuklular konusunda yasal bir duruş benimseye, özgürlük ve onurları için sokaklarda seferberlik ilan etmeye çağırıyoruz." denildi.

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı Knesset'te yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edilmişti. İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Muhabir: Eyser el-İys, Said İbicioğlu, Safiye Karabacak