Filistinli kadınlar ABD'nin 'Kudüs kararı'nı protesto etti

Gazze'deki Filistinli kadınlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için gösteri düzenledi.

GAZZE

İslami Cihad Hareketi Kadın Kolları tarafından Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde düzenlenen gösteride, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı kınandı.

Filistin bayrakları ve Mescidi Aksa posterleri taşıyan göstericiler, "Erdoğan'a bin kere selam olsun" şeklinde sloganlar attı.

Gösteride konuşan İslami Cihad Kadın Kolları Enformasyon Dairesi Sözcüsü Amine Hamid, "Trump'ın Kudüs kararına karşı duruşumuzu yüksek sesle duyurmak için Gazze'nin doğu sınırında toplandık." dedi.

"İşgal güçlerinin, Gazze sınırında kurduğu yeni tel örgülerin bir an önce kaldırılması gerektiğini" söyleyen Hamid, ABD Başkanı Trump'ın, tarihi gerçekleri değiştirmesinin mümkün olmadığını ve Filistinlilerin ABD-İsrail kararlarıyla mücadeleye hazırlıklı olduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BMGK'da 18 Aralık 2017'de ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kılma yaklaşımıyla Mısır'ın gündeme getirdiği tasarı, ABD'nin vetosuna karşın diğer 14 üyenin de desteğini almış ve ABD Kudüs konusunda BM'de yalnız kalmıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Muhabir: Muhammed Macid-Zeynep Tüfekçi